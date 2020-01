Cornejo justificó apoyo de Juntos por el Cambio a proyecto sobre deuda: "Es difícil votar en contra"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, justificó hoy el apoyo de Juntos por el Cambio al proyecto oficial sobre deuda externa al advertir que "se hace muy difícil" para esa alianza opositora "votar en contra de un reperfilamiento" de los términos del compromiso con el FMI.



"El problema de la deuda requiere un reperfilamiento, reorganización o reestructuración, como se quiera llamar, pero esa reestructuración debe tener algunos criterios que sean efectivos a la hora de darle sustentabilidad a la deuda", advirtió Cornejo, integrante del bloque de diputados de la UCR.



El ex gobernador de Mendoza admitió también que "se hace muy difícil para Cambiemos votar en contra de un reperfilamiento de la deuda que, de haber ganado Mauricio Macri, también deberíamos haber hecho".



En declaraciones al canal TN, Cornejo sostuvo que Juntos por el Cambio quiere "apoyar" al Poder Ejecutivo pero también necesita "precisiones" para no darle "cheques en blanco al kirchnerismo", una fuerza a la que, dijo, "lejos del discurso hay que evaluarla por lo que hace".



A un día de la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Externa, Cornejo consideró que durante la administración del kirchnerismo las "negociaciones con el FMI, el Club de París, los bonistas y la estatización de YPF fueron pésimas, sin beneficios para el país", por lo que sostuvo que en el Frente de Todos "no son buenos negociando" sino "hablando".



Después de la reunión mantenida hoy en la Cámara baja con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el referente radical consignó que el planteo de la oposición para mañana fue que "también sea sustentable la deuda en pesos" porque "los acreedores argentinos que tienen deuda en pesos también deben ser bien tratados".



"Se tiene muchísima preocupación por los bonistas internacionales, y en buena hora, pero también debe ser sustentable la deuda de las provincias", concluyó Cornejo.