Coronavirus: Brasil enciende sus alarmas ante la desaceleración de China, principal socio desde 2009

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Brasil, que tiene a China como su principal socio desde hace una década, encendió las luces de alerta de su economía frente a la desaceleración de la actividad en el gigante asiático, impactada por el coronavirus, que provocaba la devaluación del real y la caída de las acciones de sus multinacionales de materias primas.



"Habrá un impacto en Brasil en forma directa por el coronavirus. Pensamos que China tendrá un crecimiento menor por el coronavirus y entonces reducirá su demanda de productos brasileños. Tenemos a China como nuestro primer comprador y eso se empieza a sentir", dijo a Télam el economista Joelson Sampaio, profesor de Economía de la Escuela de Negocios de la universidad Fundación Getulio Vargas (FGV).



La semana del coronavirus golpeó a las empresas productoras de materias primas que compra China en el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo y hubo una presión en la tasa de cambio, que este viernes tocó el mayor valor de su historia, con un dólar cotizado a 4,28 reales.



Entidades empresariales como la Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB) prevén una caída del 3,5 por ciento o superior a causa de la perspectiva de la desaceleración China.



Acciones de empresas brasileñas multinacionales proveedoras de China como Vale, del sector de la minería, y las siderúrgicas CSN y Gerdau, sufrieron caídas en la bolsa por esta perspectiva de reducción drástica por el corte de comercio por el coronavirus, según Sampaio.



A nivel local, según Sampaio, no habrá impactos en el turismo brasileño, por ejemplo, mientras no exista un caso en territorio de Brasil.



Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, cuya recesión en 2019 provocó una caída de las exportaciones de automóviles brasileños superiores al 30%.



En 2019, Argentina quedó estadísticamente en cuarto lugar de los compradores de Brasil, siendo superado por Países Bajos.



China es desde 2009 el principal socio de Brasil y el segundo es Estados Unidos.



La soja, principal ítem de exportación de Brasil adquirido por China, y el mineral de hierro son los productos que abastecen al mercado chino pero también la balanza comercial brasileña.



Para 2020 el gobierno de Jair Bolsonaro esperaba una recuperación anclada en señales de confianza al mercado financiero como el ajuste fiscal provocado por la reforma previsional.



El gobierno de Brasil pronosticó una expansión de 2,4% en su economía en 2020 pero habrá que ver si se mantiene en caso de que la crisis del coronavirus no se detenga rápidamente.



José De Castro, presidente de la Asociación Brasileña de Comercio Exterior, afirmó que Brasil "se coloca en una posición vulnerable" a raíz de que el 65% de su comercio exterior son de productos primarios que cotizan en los mercados internacionales.



Apuntó con ello a la caída de la soja y del petróleo en las últimas horas: la soja por la falta de demanda en la mesa familiar y el ganado chino y el crudo porque se prevé una reducción del turismo convencional y de negocios en un país de 1.200 millones de habitantes, segundo motor económico global.



"Habrá que revisar todas las previsiones de crecimiento y exportaciones si esta epidemia se revela más intensa", dijo el economista jefe de la consultora Austin Rating, Alex Agostini.



El ministro de Economía, Paulo Guedes, prevé este año realizar la reforma administrativa con una ley del Congreso, con la cual modifica todo el estatuto de los empleados públicos, que ya se pusieron en pie de guerra ante esta segunda reforma de la gestión Bolsonaro luego de la tranquila aprobación de la del sistema jubilatorio.



El shock por el coronavirus puede afectar las cadenas de valor mundiales y entre ellas, las que unen a China con Brasil.



A comienzo de enero abrió sus puertas en San Pablo el Banco XCMG, propiedad del mayor grupo de empresas de maquinaria de China.



Es el primer banco chino de fomento a la industria del mundo y fue instalado en Brasil buscando financiar la adquisición de equipamientos a las empresas chinas que se instalen en Brasil y a los clientes de XCMG.



Otro punto de conexión de alto impacto fue que en 2019 el estado brasileño de Sao Paulo, el más rico y poblado de Brasil, que aporta un tercio del PBI, abrió una oficina comercial en Shanghai para permitir que empresas brasileñas se instalen en China.