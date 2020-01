Correa consideró que a Lenín Moreno lo amenazaron para que reorientara su gobierno hacia la derecha

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa sostuvo hoy que su sucesor, Lenín Moreno, posiblemente haya sido cooptado o amenazado para que orientara su gobierno hacia políticas de derecha, aunque admitió su error por haberlo elegido para sucederlo en la presidencia.



"Yo me equivoqué, en Ecuador tenemos un impostor profesional", expresó Correa en un entrevista telefónica con radio Con Vos en la que recordó que hasta dos meses después de haber asumido su mandato, Moreno hacía apariciones en las que exaltaba la figura del ex mandatario.



"Lo cooptaron, algo le descubrieron, lo amenazaron, qué se yo; pero claramente yo ahí me equivoqué en esa persona", afirmó el líder ecuatoriano.



Correa, quien desde que finalizó su mandato vive en Bélgica, repasó que después de un "período de oro" entre 2002 y 2014, hubo una restauración conservadora en América Latina.



Recordó que la derecha venía articulando un discurso, pero afirmó que el papel principal para hacer frente a los gobiernos populares lo tuvieron los medios de comunicación dominantes.



"Con todo respeto a Mauricio Macri, esa victoria (frente a Daniel Scioli, en 2015) no fue de él, fue del Grupo Clarin", afirmó.



En otro tramo de la entrevista, subrayó que la disputa con los medios de comunicación "es un tema planetario y urgente" porque es un "poder sin contrapoder".



"No puede haber democracia sin información, y los medios no informan sino que manipulan. Son descarados actores políticos. Son el poder sin contrapoder. Y todo poder debe tener contrapoder o regulación social, y eso se llama leyes", afirmó Correa.