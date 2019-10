Cortes de calles, rutas y protestas en reacción a las condenas contra secesionistas catalanes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Al grito de "libertad presos políticos" miles de manifestantes independentistas cortaron hoy las principales arterias de la ciudad de Barcelona, donde se concentran las primeras protestas en rechazo de la sentencia del Tribunal Supremo español contra los 12 líderes del fallido proceso de secesión de 2017. Los estudiantes universitarios fueron los primeros en movilizarse minutos después de que se hizo público el histórico fallo que condena a los dirigentes políticos y sociales independentistas de hasta 13 años de cárcel por sedición, máxima pena que recibió el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Las organizaciones ciudadanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural también llamaron a la movilización. Por el momento no se produjeron disturbios ni enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que custodian fuertemente las infraestructuras ferroviarias, subterráneos y edificios institucionales sensibles, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La expectativa, no obstante, está en las acciones que puedan surgir de la plataforma Tsunami Democrático, que a las 13 hora local anunciaría a través de las redes sociales su primera acción de "resistencia pasiva". Columnas de jóvenes cortaron el tráfico a la altura de la zona universitaria de Barcelona, en la Avenida Diagonal, y otros puntos centrales como la Vía Augusta, Gran Vía y Vía Laietana, a su paso hasta llegar a la plaza Cataluña, en el corazón de la ciudad, donde al mediodía estaba convocada una concentración. El independentista Sindicato de Estudiantes de Los Países Catalanes (SEPC) hizo un llamado a la "desobediencia masiva" permanente, según un comunicado publicado en las redes sociales. "Solo conseguiremos la liberación nacional desde las calles", aseguran. "Apostamos por hacer de los estudiantes, una vez más, la punta de lanza del independentismo popular", añadieron. Los estudiantes también cortaron rutas en otros puntos de Cataluña y se concentraron junto a trabajadores de la administración pública en ciudades como Girona, uno de los núcleos del independentismo. Decenas de manifestantes independentistas se concentraron también ante las puertas de la sede de Ómnium Cultural, en el céntrico barrio del Example, para reclamar la libertad de su líder, Jordi Cuixart, condenado a 9 años de prisión.