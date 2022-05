Cosmopolitan, la drag que representará a San Juan en el primer reality televisado del país

San Juan tendrá una representante en el primer reality de drag queen televisado del país, que será transmitido en un canal de Salta. Se trata de Cosmopolitan Ok quien participará en Juego de Reinas y estará entre destacadas artistas de Argentina.

Matías Molina, creador e intérprete de su drag CosmopolitanOK, viajará en los próximos días a las grabaciones del programa Juego de Reinas que se emitirá por canal 10 de la provincia de Salta. La reconocida drag contó que pudo llegar hasta el certamen gracias a un casting que hizo la producción y allí quedó seleccionada. “Hice un casting virtual el año pasado y fueron dos etapas. La última iba a ser presencial, pero por la variante omicron no pudieron venir a San Juan”, dijo.

Durante su estadía en el concurso deberá competir en diferentes ramas artísticas relacionadas al baile, maquillaje, creación de indumentaria, outfit, actuación, entre otros. Matías se prepara para vivir momentos inolvidables y representar a San Juan de la mejor manera. “A mí me encanta que esté sucediendo. Vi la primera temporada y me encantó porque se estaba haciendo desde Salta. Me parece muy importante que existan estos espacios”, contó con entusiasmo.

El baile es una las disciplinas que mas resalta en los shows de drag queen. Foto: gentileza.

Sus inicios en el mundo drag queen se remontan al momento en que salió del closet y así empezó a conocer al ambiente artístico. Desde entonces se presenta en distintos eventos y lugares de la provincia. “Lo que me llevó a mi carrera drag es la unión de todas las disciplinas”, resaltó. Antes había cursado en talleres de teatro y dijo que le gustaba bailar.

“El arte drag fue mutando y cambiando conceptos en mí, lo que me ayuda a crecer. Siento que Cosmopolitan me hace una persona más humana”.

Además, esto le ayudó a explorar otras facetas de su vida como el conocimiento de su feminidad. “El drag te permite ser quien vos quiera ser. En mi caso me gusta explorar mi feminidad y hacerlo al todo”.

CosmopolitanOk se caracteriza por sus rasgos femeninos. Foto:gentileza.

Precisamente, Matías explicó que su personaje está caracterizada por representar a una mujer femenina y exagerada que le gusta modelar, mostrarse y dar shows. Su modelo está inspirado en el arte drag nortreamericano.

Respecto a la realidad del ambiente drag, opinó que es muy positivo lo que está ocurriendo en el país porque hay más lugares donde se visibilizan los shows. En este sentido, revalorizó el programa de televisión sanjuanino Iconic TV hecho íntegramente por drag queen que se realizó el año pasado. “San Juan en materia de cultura LGBT está creciendo. Depende de nosotros tomarlo y darle un buen mensaje a la sociedad”, destacó Matías Molina

“La gente tiene que entender que el arte drag va más allá del género”, finalizó.

Drag Queen

El arte drag está dedicado a exagerar los rasgos identitarios de los géneros a través de un personaje que actúa, baila, canta, etc. Es una forma de transformismo donde la persona modifica su apariencia y comportamiento para ajustarse a las características de su personaje.

En San Juan hay shows de drag queen en el boliche Rapsodia los fines de semana y actualmente hay talleres de cultura drag en el Centro Cultural Conte Grand.