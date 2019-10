Crean en San Luis un fotodesinfectante para reemplazar a los agrotóxicos en frutas y verduras

Científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) desarrollaron un fotodesinfectante para productos frutihortícolas que reemplaza el uso de agrotóxicos y permite que frutas y verduras lleguen a la mesa de los consumidores en buen estado de conservación.



El producto se activa cuando está en presencia de luz, ya sea solar o de lámparas, y mata a los microorganismos mientras están siendo iluminados, lo que permite “eliminar hongos y bacterias”, dijo hoy a Télam Matías Funes, investigador asistente del Conicet que dirigió el estudio.



Entre las ventajas del producto que funciona como un insecticida, bactericida o fungicida, se destaca que se degrada rápidamente con la luz, no produce acostumbramiento y al ser transparente no tapa las boquillas de los eventuales aplicadores “sean manuales o utilizando aviones, por lo que se ahorra mucho tiempo” en su administración.



El compuesto está formulado con nanoemulsiones, que son pequeñas emulsiones que hacen que se vea claro y limpio, y “no es un producto de síntesis” ya que se obtiene de una planta que se encuentra con facilidad en San Luis.



Se trata del Hypericum, una planta ornamental que se “puede sembrar” para haber el producto desarrollado por botánicos, especialistas en fotoquímica, fisicoquímicos, a través de un proyecto de investigación que comenzó hace 6 años, señaló el científico.



Reemplazar los agrotóxicos que se utilizan en los cultivos masivos suma a la salud de la población y evita la “larga cadena de toxicidad que produce una gran contaminación en suelos, agua e inclusive en el organismo de las personas”, apuntó Funes.



El científico indicó que para validar el descubrimiento, expusieron dos pimientos a la acción del sol durante cinco días y el que fue tratado no presentó variaciones en su textura y consistencia, interna y externa, mientras que el otro exhibió hongos en su superficie al tercer día.



Funes también explicitó las ventajas para producciones como la de “arándanos” que deben soportar un tiempo de cosecha y de transporte desde el origen hasta las góndolas, que con el foto desinfectante podrían llegar a sus consumidores “en condiciones saludables”.



El especialista reveló que las empresas que se mostraron interesadas en su utilización son del sector agroindustrial, que lo aplicarían a gran escala, aunque aclaró que el equipo de investigación también está interesado en que llegue “al ciudadano que tiene una huerta o una pequeña producción”.



Este foto desinfectante surgió a partir de la idea de sumar valor agregado a la flora autóctona, que también abrió investigaciones para los analgésicos a partir de la carqueja bajo la dinámica de desarrollo más innovación (I+D) que impulsa la universidad pública.