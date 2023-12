Crece la tensión entre ellos: lo que dijo Max Verstappen de Lewis Hamilton

Se conmemoran dos años desde la polémica definición del título de la Fórmula 1, en la que Max Verstappen superó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi. Aquella carrera épica en el circuito de Yas Marina marcó el cierre de una temporada cargada de tensión y rivalidad entre ambos pilotos, llegando empatados en puntos al último enfrentamiento. El duelo en 2021 fue una batalla encarnizada que incluyó momentos de alta intensidad, desde el incidente en Silverstone hasta el dramático desenlace en Abu Dhabi.

El neerlandés de Red Bull logró imponerse a Hamilton, impidiéndole al piloto de Mercedes alcanzar su octava corona y convertirse en el más laureado de la historia. Este título marcó el tercero para Verstappen y fue el resultado de una temporada dominante, con 19 victorias en 22 Grandes Premios. La rivalidad entre ambos pilotos quedó grabada en la memoria de los aficionados, con momentos cruciales como el toque en Silverstone y el tenso duelo en Monza.

Sin embargo, fue en Abu Dhabi donde la controversia alcanzó su punto máximo, con la intervención del auto de seguridad y la estrategia en boxes que permitió a Verstappen superar a Hamilton en la última vuelta. En las últimas horas, Max habló e hizo referencia a lo vivido en Abu Dhabi ante los medios tras la gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), llevada a cabo el viernes pasado.

Las palabras de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton

Para comenzar, Max Verstappen dijo: "Estoy orgulloso de lo que logramos, pero también espero que esto no termine acá. Siendo realistas, no puede ser mucho mejor de lo que conseguimos. Durante el año tuvimos una gran racha y queríamos rendir bien cada fin de semana. Creo que me emocioné más en la última carrera cuando estábamos en el podio de Abu Dabi. Ahí te das cuenta de que la temporada terminó y que no vas a manejar más a ese auto".

Para finalizar, el competidor que es el baluarte de Red Bull realizó un comentario llamativo sobre las batallas que tuvo con Lewis Hamilton: "Aprecio los duelos que solíamos tener, pero no los extraño. Ahora aprecio los éxitos que podemos tener como equipo. Me encanta dominar las carreras, pero eso significa luchar conmigo mismo. No siempre me fijo en el resultado, sólo intento hacer lo mejor".