En la mañana de este miércoles, el asalto y crimen de Morena Domínguez de 11 años, que ocurrió en la localidad de Lanús en Buenos Aires, reavivó la polémica sobre la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos, ya que en un primer momento se pensó que el asesino de la niña era un chico de 14 años. En la previa de las PASO, este diario realizó un relevamiento entre los precandidatos a diputados nacionales para saber qué piensan sobre esta problemática.

En líneas generales, los precandidatos a legisladores coincidieron en que no creen que bajar la edad de imputabilidad o aplicar "mano dura" con los menores podría dar una solución real a esta problemática que afecta a toda la Argentina. Más se inclinaron a trabajar en la prevención el delito y dar contención a los menores de familias vulnerables.

Nancy Picón - Precandidata a Diputada Nacional por Juntos por el Cambio

"Hay mucho para hacer. Plantean bajar la imputabilidad, pero hay algo más que profundizar que es el tema de la educación. Tenemos que empezar a trabajar seriamente con la educación. Estos chicos no han tenido una oportunidad en la vida, han vivido en una familia problemática, han vivido entre violencia o drogas, y no tienen mucho fututo. No ven un futuro".

"Bajamos la edad de imputabilidad, pero tenemos que tener presente que hay tratados internacionales, de los que somos parte y tenemos una responsabilidad en esto. Bajamos la edad de imputabilidad y metemos a chicos de 13 años a la cárcel con una perpetua, son niños matando niños. ¿Esto es responsabilidad de los niños o nuestra?"

"No solo hay que pensar a qué hora metemos preso a una persona, sino como lo resocializamos o lo dejamos en un sistema carcelario que termine creando un magíster en delincuencia".

"Esta es la respuesta a 20 años de populismo, no hay otra explicación hay generaciones que no vieron a sus papás trabajar estos chicos son víctimas de un sistema".

Facundo Perrone - Precandidato a Diputado Nacional por Unión por la Patria

"Como hombre de derecho, tengo una visión del tema y soy consciente de que nuestro país está integrado a un sistema de derecho regional y mundial que tiene que ver con los derechos del niño, en dónde está establecido que una persona de 13 años no tiene discernimiento para llevar a cabo una conducta delictiva de esa manera, ni un acto civil".

"Lo que pasa es que si una persona de 13 años comete un acto delictivo de esa envergadura, hay un sistema que la ley prevé que tiene que ver con los reformatorios que no funciona porque los chicos entran a un reformatorio y salen. El reformatorio es una institución en la cual el chico tiene que estar hasta adquirir la mayoría de edad y dependiendo de la pena puede ser condenado o no".

"En otros países del mundo funciona esa institución, pero en Argentina no funciona y no funcionan otros mecanismos preventivos del delito para que un niño de 13 años caiga en ese estado en el que seguramente sufre adicciones o violencia".

María Eugenia Raverta - Precandidata a Juntos por el Cambio

"El tema de los menores y el delito es algo que venimos trabajando con los equipos de Patricia Bullrich. Entendemos que hace falta aplicar cambios y trabajar en la prevención y en la educación. Los menores tienen que estar contenidos. Hay que mejorar el acceso a la educación y el deporte, y como sociedad dejemos trabajar para inculcar a las nuevas generaciones nuevos y mejores valores y principios. No se puede pensar en encerrar a los menores porque sí, si los encerrás sin un programa que los resocialice van a volver a delinquir".

Gloria Cimino - Precandidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda

"El problema fundamental es la miseria. Esta pobreza que envuelve al país, la incultura, la falta de educación, y la falta de educación. En las grandes ciudades hay sectores que la gente considera como marginales, lugares en los que no se puede vivir por la inseguridad. La solución pasa por generar empleo e igualdad de oportunidades. En ciudades como Rosario las autoridades son cómplices de delitos como el tráfico, hay narco policías y puertos en los que se trabaja con complicidades. En medio de este contexto, las autoridades no invierten en solucionar estos problemas, sino en pagar en la deuda externa".

Cristian Jurado - Precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda

"En las últimas horas escuché pedidos de manos dura, pero esto no resuelve nada. Ya tenemos antecedentes de la Ley Blumberg que no resolvió nada. Los chicos roban por droga, en los grupos de narcos hay hasta policías implicados que liberan diferentes zonas".

"Creo que se debe desmantelar el aparato policial. Yo propongo que los vecinos elijan a sus comisarios. Los mismos vecinos saben dónde están los bunker o desarmaderos, conocen a su comunidad y deberían poder elegir a las autoridades que les briden seguridad. Darle penas más graves a los jóvenes no resuelve nada, lo que se deben generar son perspectivas de futuro".