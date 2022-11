Cristiano Ronaldo, entre los halagos a Messi y su anuncio de retiro

En las últimas horas, Cristiano Ronaldo dejó frases que no pasaron desapercibidas en todo el planeta. El jugador luso vive con ansiedad la previa del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, su presente no es nada bueno. Por ello, en una entrevista que le concedió a Piers Morgan, el "Bicho" llenó de elogios a Lionel Messi, hizo foco en sus críticas con el Manchester United, además de atreverse a ponerle una fecha a su retiro como profesional.

"Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí", fue lo que comenzó diciendo Crisitano sobre Lionel Messi.

Continuando en la misma línea, CR7 resaltó: "Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol". Cuando le consultaron sobre el mejor futbolista que ha visto en un campo de juego, el propio Ronaldo aprovechó para reconocer: "Probablemente, sí. Él, Zidane...".

¿Se retira Cristiano Ronaldo?

"Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar. Para mí es una pregunta estúpida. ¿Qué dice la gente? No son los mismos, nadie es el mismo. Lo que dicen los últimos tres meses es completamente basura y está mal", destapó el atacante del Manchester United.

A su vez, Cristiano Ronaldo mencionó: "Dicen que me ofrecen esto y aquello, y dicen que muchos presidentes y directores me rechazan. Es una completa mentira, mienten, porque esto no es lo que pasó. Tengo muchos clubes, no muchos, unos cuantos clubes que quieren que fiche y no fui porque me siento cómodo aquí. Esta es la verdad. Es difícil decirlo en este momento, porque mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo".

"No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después del Mundial porque mi enfoque es para la Copa del Mundo, para la selección de Portugal. Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial", complementó.