Luego de conocerse la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández se expresó sobre la Causa Vialidad y repudió la sentencia. En tono de crítica, la máxima autoridad argentina manifestó que la vicepresidenta “es víctima de una persecución absolutamente injusta” y que “ha sido condenada una persona inocente”.

En primer lugar, Fernández contó: “Hoy (en referencia a este martes), en Argentina, ha sido condenada una persona inocente”. “Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, publicó en su cuenta de Twitter.

También indicó que no puede “dejar de conmoverse por la sentencia condenatoria” contra la expresidente. En este sentido, opinó que “es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso” y “en el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho”.

“No se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas”, detalló. “Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso”, argumentó.

“Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina Kirchner sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”, finalizó.