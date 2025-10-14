Las palabras de Donald Trump resonaron fuerte en la política argentina. Durante su encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos afirmó que la ayuda financiera a la Argentina “está sujeta a quién gane las elecciones”. La frase, interpretada como una advertencia directa, generó reacciones inmediatas en el arco político.

Entre ellas, la de Cristina Fernández de Kirchner, quien eligió el filo de la ironía para responder.

“Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones’. ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la expresidenta en sus redes sociales, acompañando la publicación con una captura del titular que reprodujo las declaraciones del líder republicano.

El mensaje fue breve, pero suficiente para encender interpretaciones. En un clima preelectoral, Cristina apuntó con su estilo característico: pocas palabras, alto impacto.

“Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, dijo el presidente estadounidense frente a la prensa, en una frase que pareció condicionar el futuro económico del país al resultado electoral.

El comentario fue celebrado por la comitiva argentina, pero interpretado en sectores opositores como una injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad. Su publicación acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos.