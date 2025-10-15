Enjoy, la consultora de gestión del talento humano con sede en San Juan, ha iniciado un proceso de selección para cubrir la posición de Supervisor de Proyectos Metalúrgicos. La búsqueda está dirigida a perfiles con experiencia en la industria y capacidad para gestionar proyectos integrales.

La convocatoria está abierta a Ingenieros/as Civiles, Ingenieros/as Industriales o, alternativamente, a Técnicos/as Metalúrgicos con una sólida base de conocimientos.

El requisito excluyente es una experiencia mínima de 3 años en tareas de planificación, coordinación y supervisión directa de proyectos metalúrgicos y de estructuras metálicas. Esta experiencia debe incluir la gestión activa de equipos de trabajo, recursos y materiales, además de asegurar el estricto cumplimiento de estándares de calidad, plazos de ejecución y normativas de seguridad.

Entre las competencias técnicas, se valora el manejo de software clave para la gestión de proyectos. Específicamente, se considera deseable (no excluyente) tener dominio de Microsoft Project, Primavera y AutoCAD.

Se requiere disponibilidad full-time para una jornada de trabajo corrida de lunes a viernes. EnjoyRH, que trabaja en conectar el talento con organizaciones líderes, busca un profesional comprometido y con capacidad de liderazgo para esta posición clave.

Proceso de postulación

Los candidatos que cumplan con el perfil solicitado deben enviar su Curriculum Vitae (CV) en formato PDF al correo electrónico cv@enjoyrh.com.ar. Es fundamental indicar en el Asunto del email la referencia exacta de la búsqueda: "Supervisor de proyectos metalúrgicos" para asegurar su correcta consideración en el proceso de selección.