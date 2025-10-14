Lionel Messi sorprendió a sus seguidores al anunciar la creación de la “Messi Cup”, un torneo juvenil Sub 16 que se desarrollará en Miami del 9 al 14 de diciembre. El certamen contará con la participación de clubes argentinos como River y Newell’s, además de grandes equipos europeos como Barcelona, Manchester City, Inter, Atlético de Madrid y Chelsea.

El evento se disputará en el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, con un formato que contempla dos grupos de cuatro clubes, donde cada equipo jugará tres partidos. Posteriormente, los mejores avanzarán a los playoffs con eliminación directa, finalizando con la definición del campeón y el duelo por el tercer puesto.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, expresó Messi en su cuenta de Instagram.

La competencia será organizada por 525 Rosario, la productora global de contenidos del capitán de la Selección Argentina, y difundida también por el medio anglosajón 433. Durante el certamen, se llevará a cabo una reunión en el Faena Forum que reunirá a personalidades del deporte, la cultura y los negocios en el marco de la World Football Summit.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, destacó la relevancia del torneo: “La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”.

Con este anuncio, Messi refuerza su compromiso con la formación de jóvenes talentos y la promoción de eventos internacionales que conectan a distintas generaciones de futbolistas y aficionados.