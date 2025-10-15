EnjoyRH, la reconocida consultora, ha lanzado una búsqueda laboral en el rubro gastronómico, convocando a profesionales para la posición de Cocinero/a. Es una oportunidad para quienes desean sumarse a equipos de trabajo dinámicos en bares y restaurantes.

Para ser considerado en esta búsqueda, es fundamental contar con el secundario completo. Además, la experiencia es un factor clave: se exige una trayectoria de al menos 2 años en la preparación de comidas específicamente para bares y restaurantes.

Aunque no es excluyente, se considerará un plus muy valioso la formación gastronómica (ya sea formal o informal) y contar con la certificación vigente en manipulación de alimentos.

Un requisito esencial para este puesto es tener disponibilidad para trabajar jornada corrida los fines de semana. Esto indica la necesidad de un profesional flexible y comprometido con los horarios pico del sector.

Esta búsqueda está orientada a personas apasionadas por la cocina, que busquen un nuevo desafío profesional y deseen aplicar su experiencia en un entorno de alta demanda.

Proceso de postulación

Si cumples con los requisitos debes enviar tu Curriculum Vitae (CV) en formato PDF a la dirección de correo electrónico cv@enjoyrh.com.ar. Para asegurar que tu postulación sea revisada correctamente, es crucial que indiques en el Asunto del correo la referencia: "Ayudante de cocina".