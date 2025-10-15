Solve Ingeniería, empresa especializada en servicios de ingeniería, electricidad, instrumentación y control para la minería y la industria en San Juan, ha lanzado una importante búsqueda laboral para incorporar un responsable de ungeniería para proyecto. La convocatoria está dirigida a profesionales con un perfil de liderazgo y una sólida experiencia en el rubro.

Requisitos

El puesto está orientado a Ingenieros/as o profesionales Electromecánicos, Eléctricos, Electrónicos o Industriales. Entre los requisitos excluyentes se destaca una experiencia mínima de 5 años en el área de ingeniería y diseño, con una trayectoria comprobable en rol de liderazgo o gestión de proyectos.

Es fundamental el manejo de herramientas de software específicas como Autocad, Eplan y MS Project, además de un conocimiento sólido de normas de calidad y seguridad como ISO 9001, AEA e IEC. Un requisito indispensable es residir en San Juan.

Tareas

El Responsable de Ingeniería tendrá la función primordial de liderar y coordinar el equipo de ingeniería asociado al proyecto. Entre sus tareas principales se encuentran supervisar la ingeniería de detalle y la documentación complementaria, brindar soporte técnico durante la construcción y, crucialmente, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y los plazos de ejecución establecidos.

Solve Ingeniería busca activamente personas con marcado liderazgo, altamente comprometidas, organizadas, con capacidad para el trabajo en equipo y, especialmente, una fuerte orientación a resultados.

Cómo Postular

Los interesados que cumplan con el perfil requerido deben enviar su Curriculum Vitae (CV) a la dirección de correo electrónico info@solveingenieria.com.ar. Es imprescindible indicar en el Asunto del correo la referencia "Responsable de Ingeniería" para que la postulación sea correctamente procesada.