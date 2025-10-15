El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este miércoles a la reacción de los mercados luego de la reunión de la delegación argentina encabezada por el presidente Javier Milei con Donald Trump en Washington. “El mercado hizo una interpretación errónea que seguramente se corregirá mañana”, señaló en declaraciones a La Nación+ y A24.

Caputo destacó que la reunión con Trump fue “realmente espectacular” y que hubo “un fuertísimo avance” en el acuerdo bilateral, cuyos anuncios se realizarán “en los próximos días”. Según explicó, “Piensen que el presidente Trump vino desde Medio Oriente con pocas horas de sueño, nada más que para ver al Presidente. Estuvo radiante en todo momento, simpatiquísimo. Hablamos de cosas específicas sobre el acuerdo. La verdad que no las podemos anunciar todavía hasta que no las hayamos formalizado”.

Publicidad

El ministro remarcó además que las respuestas de Trump “fueron más allá de lo esperado” y subrayó el respaldo estadounidense: “Continúa lo que hemos dicho, el soporte total a la Argentina. El ‘whatever it takes’ que nos está dando Estados Unidos es una oportunidad a los argentinos que no lo podemos desperdiciar”.

En relación con la reacción de los mercados financieros a las declaraciones de Trump, Caputo explicó que hubo “una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión”.

Publicidad

“El apoyo del presidente Trump es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses no va a estar supeditado a si una elección se gana por un punto o se pierde por dos”, agregó el ministro.

Caputo concluyó que la interpretación literal de los mercados se debe a que “no estaban en la reunión y no pueden saber todo lo que estaba pasando ahí. Pasó simplemente eso y seguramente mañana se corregirá porque ya fue aclarado tanto por el presidente mismo como por el secretario del Tesoro”.