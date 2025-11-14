Mientras el Paso Agua Negra permanece cerrado por San Juan, en Mendoza el Paso Internacional Cristo Redentor continúa habilitado las 24 horas y para todo tipo de vehículos. Según informó la Coordinación Argentina, el tránsito se desarrollaba con normalidad durante la mañana de este viernes, sin demoras ni restricciones para cruzar hacia Chile por la Ruta Nacional 7.

Las temperaturas registradas en alta montaña fueron bajas pero sin complicaciones para la circulación. Uspallata marcó 7°, Punta de Vacas 2°, Puente del Inca -1° y Las Cuevas -2°, con buena visibilidad en los primeros tramos del día. De todos modos, se recomienda circular con precaución ante sectores húmedos o con hielo. El horario extendido del sistema integrado rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de mayo de 2026, garantizando la operación continua del corredor internacional.

Publicidad

El pronóstico para esta jornada anticipa probabilidad de nevadas en zonas cordilleranas, lo que podría modificar las condiciones de ruta con el correr de las horas. Vialidad Nacional mantiene un monitoreo permanente y emitirá actualizaciones en caso de que la situación empeore o requiera restricciones.

Las autoridades reiteraron la importancia de preparar el cruce con abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente, así como respetar las indicaciones del personal en ruta, mantener una velocidad adecuada y recurrir a los servicios de emergencia ante cualquier eventualidad. También insistieron en consultar los canales oficiales antes de viajar, ya que los cambios climáticos en alta montaña suelen ser repentinos.

Publicidad

En paralelo, el Paso Pehuenche (ubicado en el sur mendocino) permanece habilitado, aunque con horario restringido: solo se puede cruzar entre las 9.00 y las 18.00, tanto para el ingreso como para la salida desde territorio chileno.