La Justicia federal ordenó este lunes una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presuntas operaciones irregulares con el dólar paralelo durante el periodo de cepo cambiario, vinculadas a la financiera Sur Finanzas y otras entidades. La medida fue dispuesta por los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti.

Los procedimientos incluyeron más de 60 allanamientos realizados en casas de cambio, bancos y domicilios particulares en la Ciudad de Buenos Aires, varios puntos del conurbano bonaerense y la ciudad de Bahía Blanca. Entre ellos se encuentra la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, donde agentes de la Policía Federal secuestraron teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) basada en reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y apunta a maniobras sospechosas que involucrarían aproximadamente 1.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. En la investigación se analiza cómo unas 18 casas de cambio habrían adquirido dólares a través de dos bancos comerciales en operaciones que podrían poner “en crisis su origen y licitud”.

El expediente también abarca la participación de unas 90 casas de cambio, nueve bancos y alrededor de 200 personas, según fuentes judiciales, y forma parte de una serie de causas relacionadas con Sur Finanzas, empresa vinculada al mundo del fútbol y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, en paralelo a los allanamientos a casas de cambio y domicilios, el juez Casanello ordenó un operativo en las instalaciones del Banco Central, en busca de presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y el financista Elías Piccirillo en otra investigación por compras irregulares de divisas.

Hasta el momento no trascendieron detenciones ni detalles formales adicionales, ya que los expedientes judiciales se mantienen bajo secreto de sumario y las actuaciones continúan su curso para esclarecer el alcance de las maniobras investigadas.