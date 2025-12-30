El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, confirmó que llevará ante la Justicia una denuncia contra la agencia PRIMA, acusada de facilitar la obtención de ciudadanías argentinas a inmigrantes africanos y árabes en plazos reducidos, lo que podría configurar presuntas irregularidades administrativas o penales en los procesos de radicación e integración.

Romo aseguró que la agencia privada, que se presenta como una entidad de promoción, regularización e integración para migrantes en Argentina, habría operado en conjunto con organizaciones no gubernamentales como ACNUR y aprovechado un discurso de fronteras abiertas para facilitar la inmigración masiva desde países limítrofes, africanos y de mayoría musulmana, según la presentación formal de la denuncia.

Publicidad

En su planteo ante la Justicia, el dirigente político cuestiona también la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones, señalando posibles vacíos de control o falta de supervisión estatal efectiva que habrían permitido que estos procedimientos se realizaran en tiempos abreviados y con intermediación privada, lo que generó preocupación por el cumplimento de las normas migratorias vigentes.

De acuerdo con algunos especialistas consultados en el marco del caso, cambios recientes en el régimen migratorio —y el enfoque actualizado de los procesos de refugiados— podrían haber generado espacios de menor vigilancia estatal, lo que facilitó la actuación de intermediarios privados sin una regulación adecuada. La denuncia de Romo buscará esclarecer si efectivamente existieron irregularidades administrativas o incluso responsabilidades penales en la actuación de la agencia y en la documentación presentada por los migrantes involucrados.

Publicidad

Hasta el momento no se conocieron respuestas oficiales por parte de la agencia involucrada ni de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo encargado de regular y supervisar los procesos migratorios y de obtención de ciudadanía en el país. La causa sigue su curso y se esperan medidas judiciales que aporten mayores precisiones sobre la presunta irregularidad denunciada.