Pescadores argentinos encontraron este lunes el cuerpo sin vida de Roberto Encina, el hombre de 52 años que estaba desaparecido luego del naufragio de una embarcación en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. Con este hallazgo ya son cuatro las víctimas fatales del accidente, según informó la agencia EFE.

El hallazgo se produjo cerca de la localidad de Cerrito, donde los pescadores avistaron el cuerpo flotando y lo trasladaron hasta territorio argentino para su reconocimiento. Un familiar de Encina fue quien lo identificó, confirmó el jefe de la comisaría 16 de Cerrito, Damiano Cano: “Más detalles no tenemos”, señaló.

Publicidad

El accidente ocurrió el domingo pasado, cuando Encina regresaba a Argentina junto con otras cinco personas, incluidos dos menores, luego de pasar una jornada recreativa en una isla del río. El grupo había compartido un asado y actividades antes de emprender el regreso.

La embarcación en la que viajaban no era considerada apta para las condiciones del río, y en el momento del naufragio se registraban fuertes lluvias y ráfagas de viento, factores que habrían complicado la travesía, según las autoridades paraguayas.

Publicidad

Hasta el momento, además del cuerpo de Encina, otras tres personas perdieron la vida en el siniestro: dos mujeres y una adolescente argentina, mientras que al menos dos menores fueron rescatados con vida por pescadores paraguayos, de acuerdo con reportes citados por medios locales.

Las tareas de investigación y los operativos de rescate fueron coordinados entre autoridades de Paraguay y Argentina, que continúan colaborando para esclarecer los detalles de la tragedia y asistir a las familias de las víctimas.