Estudiantes de La Plata anunció oficialmente la continuidad de Eduardo Domínguez como director técnico del primer equipo, con un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2027, tras un año exitoso en el que el club se consagró campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones.

La confirmación llegó a través de un emotivo video difundido por la institución platense, en el que se celebró el acuerdo alcanzado entre la dirigencia, encabezada por Juan Sebastián Verón, y el propio entrenador. El vínculo anterior del “Barba” vencía este 31 de diciembre, pero luego de negociaciones que incluyeron una mejora salarial para el técnico, ambas partes llegaron a un entendimiento que los mantendrá juntos por dos temporadas más.

La primera oferta presentada no fue aceptada de inmediato por Domínguez, lo que motivó una reformulación del contrato por parte de la comisión directiva. Con el paso de los días, las diferencias económicas y de condiciones se fueron limando hasta consolidar el acuerdo final, que fue celebrado por la institución.

La continuidad de Domínguez despeja cualquier duda sobre su futuro inmediato, luego de que durante el año trascendieran rumores sobre posibles intereses de otros clubes, entre ellos Boca Juniors o incluso equipos del exterior. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades se concretó y el entrenador privilegiará su proyecto con Estudiantes.

Con este nuevo contrato, Domínguez sigue consolidándose como uno de los entrenadores más longevos al frente de un mismo club en la Liga Profesional, acercándose a tres años al frente del Pincha, con más de 150 partidos dirigidos y cinco títulos obtenidos en ese período.

El anuncio no solo genera expectativa entre los hinchas por la continuidad de la idea deportiva, sino que también abre el camino para que el plantel comience a planificar la temporada 2026 y el armado del equipo que afrontará la próxima edición de la Copa Libertadores.