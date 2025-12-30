El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que mantuvo una conversación “muy reciente” con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, aunque admitió que el diálogo no fue suficiente para bajar las tensiones entre Washington y Caracas. La declaración se produjo en la previa de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y se da en un contexto de fuerte presión estadounidense contra el gobierno de Venezuela.

Trump aseguró: “Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, al ser consultado sobre si el contacto con Maduro había producido resultados concretos en medio de las diferencias entre ambos países.

El mandatario norteamericano también hizo referencia a una operación militar que, según sus propias declaraciones, se llevó a cabo recientemente contra una instalación en Venezuela presuntamente vinculada al narcotráfico. Trump explicó que Estados Unidos destruyó “una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos”, en lo que describió como un duro golpe a esas operaciones.

Según Trump, el ataque se produjo “a lo largo del litoral” y sería parte de una campaña más amplia de presión contra las redes que, según la Casa Blanca, estarían involucradas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Aunque no detalló la ubicación exacta ni la participación de agencias específicas, sus declaraciones sugieren que podría tratarse del primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano desde que intensificó las acciones contra el gobierno de Maduro.

Hasta el momento no existe confirmación oficial ni por parte del Gobierno estadounidense ni del venezolano sobre el ataque mencionado. Tampoco se han difundido detalles adicionales sobre el contenido del diálogo entre Trump y Maduro. Estas declaraciones se producen en medio de una escalada prolongada de tensiones, que incluye acciones marítimas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y acusaciones cruzadas sobre la legitimidad del liderazgo venezolano.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen siendo un foco de atención internacional, con un contexto que combina presiones diplomáticas, operaciones militares y acusaciones sobre actividades ilícitas que complican aún más la situación bilateral.