Critican al Tribunal que liberó a la ex representante legal del Instituto Próvolo de Mendoza

Hace 2 horas

Los abogados de las víctimas de abuso en el Instituto Provolo de Mendoza criticaron hoy al Tribunal que liberó este martes a Graciela Pascual, ex representante legal de la institución al afirmar que "si sos poderoso o amigo del poderoso, estás en libertad", informaron fuentes judiciales.



El Tribunal compuesto por los jueces Ariel Specktor, Diego Lusverti y Eduardo Martearena decidieron este martes la libertad de Pascual y esperará el juicio en su contra en libertad.



Sobre la resolución, uno de los abogados de la querellante Sergio Salinas, dijo en conferencia de prensa que se trata de "una decepción enorme, las víctimas sienten que por sus espaldas se burlan constantemente y siente que están como al principio cuando el estado y la Iglesia no los han escuchado".



"La doble vara es que si sos poderoso o amigo del poderoso estás en libertad. En este caso, el poderoso es la Iglesia", denuncio Salinas.



Esta libertad quedó condicionada a una fianza de 400.000 pesos, una prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos de la causa como todo tipo de comunicación a través de cualquier medio con ellos.



El abogado de las víctimas, Oscar Barrera, dijo: "No tenemos alternativa de apelarlo, ahora tenemos que tratar de ayudar y contener a las víctimas de la mejor manera posible y que tengan la confianza que el juicio comienza pronto y conforme con las pruebas que tenemos en la causa tiene que llegar a una sentencia condenatoria".



Por otra parte, los jueces Diego Lusverti y Eduardo Martearena se refirieron a la resolución y dijeron que la decisión "se tomó en función de unos parámetros que dispone la ley en que los plazos tienen un tope y se determina en función de una necesidad concreta, en este caso era un último acto procesal y ese plazo era sobradamente holgado para cumplirlo".