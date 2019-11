Cruces entre el Ejecutivo y la Justicia por el descuento a huelguistas en Chubut

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro coordinador de gabinete del Chubut, Federico Massoni, acusó hoy al presidente del Superior Tribunal de Justicia de este distrito de no entender "nada" y de tener "una confusión muy grande" por haber anunciado que la Justicia no descontará los días de paro que hicieron los trabajadores de ese otro poder del Estado provincial.



Massoni, en una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno, aseguró ante los periodistas que "con todo respeto, creo que el doctor Mario Vivas (presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut) tiene una confusión muy grande, no entiende nada y nos obliga a decir que no coincidimos para nada en su apreciación de no descontar".



El jefe de Gabinete de la administración que conduce Mariano Arcioni respondió así ante una pregunta respecto a la postura del Poder Judicial de no descontar a los trabajadores de la Justicia enrolados en el Sitrajuch (Sindicato de trabajadores judiciales del Chubut) los días no trabajados, en linea con lo que dispuso la mesa de unidad sindical de la que forman parte.



Massoni aclaró que "nosotros respetamos la independencia de los poderes y por eso decimos con respeto que no compartimos para nada la postura que tiene respecto a esta situación, que es a todas luces injusta".



Consideró que "si no se descuentan los días no trabajados del sueldo se está vulnerando el derecho que tienen aquellos que concurrieron a trabajar, y se está incumpliendo con pagarle a una persona que no trabaja".



Además aclaró que "en el gremio judicial hubo un atenuante y es que el paro no fue total porque dejaron las llamadas guardias mínimas, lo cual no fue nuestro caso, por que los docentes cuyo gremio transita la semana 16 de paro no dejaron guardia mínima ni nada y los que padecen el problema son los niños, a quienes somete a un daño irreparable".



Ratificó que "por directivas del señor gobernador (Arcioni) se dispuso que se descontará los días no trabajados de septiembre en adelante, porque si bien en julio y agosto no concurrieron había un compromiso de no descontar, pero cumplido ese tiempo los descuentos se aplicarán".



Enumeró además que en total se deducirá en concepto de días no trabajados una masa de 363 millones de pesos en septiembre que se aplicará sobre los sueldos a pagarse en noviembre, mecánica que se supone se repetirá en diciembre cuando se carguen los descuentos de octubre.