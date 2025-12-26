La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en 2025 una serie de fallos con impacto en el escenario jurídico y político argentino, que marcaron debates públicos y establecieron criterios que influirán en la interpretación de normas y el ejercicio de derechos en el futuro cercano. Entre ellos, se destacan resoluciones sobre causas de alto perfil mediático, interpretaciones constitucionales y controversias procesales.

Uno de los fallos más resonantes fue el cierre de la causa por abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy, en el que el máximo tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación y dispuso el archivo del expediente sin avanzar a juicio oral, lo que generó reacciones diversas en ámbitos culturales y de defensa de derechos de las víctimas.

Otro pronunciamiento clave fue el rechazo de la medida cautelar solicitada por Marcelo Moretti para recuperar la presidencia de San Lorenzo de Almagro, al considerar que no se reunían los requisitos legales para modificar la situación institucional del club mientras se traba el proceso judicial, consolidando así la conducción surgida de la asamblea de socios.

La Corte también fue determinante en el ámbito educativo al ordenar al Gobierno nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles frente a una suspensión decretada por el Poder Ejecutivo que había postergado la vigencia de la norma. Esta decisión representó un revés para la postura oficial y fue celebrada por gremios y organizaciones universitarias.

En materia penitenciaria, el tribunal confirmó asimismo el procedimiento que llevó a la activación de medidas de control como la tobillera electrónica en el caso de Milagro Sala, al validar la actuación judicial que respondió a una violación de las condiciones de arresto domiciliario, lo que mantuvo encendida la discusión sobre el alcance de las medidas alternativas a la prisión común.

Otros fallos incluyeron la autorización de investigaciones y peritajes en casos complejos con implicancias penales y la ratificación de criterios procesales que refuerzan ciertos estándares de prueba y debida defensa, aportando jurisprudencia relevante para tribunales de instancias inferiores.

A lo largo del año, el rol de la Corte Suprema siguió siendo observado de cerca por su impacto en asuntos de alta sensibilidad pública, mediática y legal, con decisiones que no solo resolvieron conflictos particulares sino que también configuraron criterios interpretativos para futuras controversias.