La película argentina "Cuando acecha la maldad", dirigida por Demián Rugna, ya se encuentra disponible en Netflix. La cinta, producida por Aramos Cine, Machaco Films y Shudder, fue premiada en festivales internacionales como Sitges y Mórbido.

El filme cuenta con un impresionante elenco que incluye a Ezequiel Rodríguez, Damián Salomón, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski y otros actores destacados. La sinopsis narra la historia de dos hermanos, Pedro y Jaime, que encuentran a un hombre poseído por un demonio en un pueblo rural de Argentina. Al intentar advertir a los vecinos sobre el inminente peligro, solo consiguen acelerar el proceso de liberación del mal.

Rugna, conocido por películas como "Aterrados" (Cine.ar) y "Lo Siniestro", cosechó un notable reconocimiento por su estilo y dirección en el género de terror. La cinta obtuvo el Premio a la Mejor Película de la Selección Oficial del Festival de Sitges y también fue galardonada en el festival Mórbido en México, consolidando la carrera del director.

El reconocimiento no solo provino de festivales. Slash, el icónico guitarrista de Guns N’ Roses, también elogió la película. Rugna compartió: “Me escribió Slash y me dijo que me quiere conocer cuando venga a la Argentina. Es fan de mis pelis, algo increíble porque yo también soy muy fan de él desde que tengo 11 años: ¡toco la guitarra por su culpa!”.

"Cuando acecha la maldad" tiene un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, destacándose por su tratamiento de temas oscuros y elementos sobrenaturales con notable maestría. El director explicó los desafíos de hacer cine de terror en Argentina: “Hacer una película acá de terror siempre tiene sus complejidades, porque es más cara que las otras. Entonces implica que esté todo detalladamente planificado, que no haya nada para improvisar porque cualquier cosa que te sale mal es un montón de dinero que perdés y seguramente no lo vas a poder volver a hacer”.

Uno de los aspectos más llamativos es la ambición del guion y la libertad creativa. Rugna manifestó: “La premisa siempre fue una película de terror que le cause algo al espectador: angustia, miedo o que lo haga pensar. Para eso tenés que tener primero una buena idea y un buen guion. Esa es mi búsqueda, por lo que parece funcionó esta vez”.

La libertad creativa fue un componente crucial en el resultado final. Rugna explicó que no hubo interferencia de ejecutivos en su visión: “Acá no hubo ejecutivos de estudios que me dijeran cómo tenía que hacer esta historia, o que cambiara algo pensando en audiencias masivas. Es un gran problema para una película de terror creer en audiencias masivas, porque en realidad es una película que no es para todos”.