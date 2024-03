¿Cuándo volverá a pelear Conor McGregor? Su entrenador fue contundente

El veterano entrenador de Conor McGregor, John Kavanagh, está tan a oscuras como el resto del mundo de las MMA cuando se trata del próximo movimiento del irlandés. El coach habló en The MMA Hour el lunes junto con el socio comercial de Alta, Rich Chou, para discutir el futuro de su compañía. La discusión inevitablemente giró hacia el amigo cercano del mismo, quien no tiene fecha de regreso al octágono más famoso del mundo.

El excampeón de dos divisiones de UFC permanece en el limbo sin una reserva en el horizonte mientras apunta a su primera pelea desde que sufrió una lesión en la pierna en UFC 264 en julio de 2021, pero los fanáticos que esperan alguna información de Kavanagh se sentirán decepcionados al saber que está esperando también una actualización como todos los demás.

Lo que dijo el entrenador de Conor McGregor

Al comienzo de sus dichos en The MMA Hour, John Kavanagh aprovechó para decir lo siguiente sobre McGregor: "No pretendo conocer la política y lo que sucede con los asuntos legales en el fondo. Todo lo que sé es que parece extraño que no recibamos ninguna noticia. Como dije, realmente hablo desde una posición de ignorancia porque en realidad trato de evitar todo eso a propósito".

"El manager de McGregor, Audie Attar, y el equipo, hacen todo eso, van y vienen con Hunter Campbell y el equipo de UFC. Pero sí, es extraño para mí que alguien sea la estrella que es y no tenga más oportunidades. Mire, me reuniré con él esta tarde o mañana para ver la película y créanme, es por eso que medio en broma les digo a los periodistas: 'Ustedes saben tanto como yo'", dijo Kavanagh.

Para cerrar, el entrenador de Conor McGregor dijo: "Todos piensan: 'Vamos, dame información privilegiada'. Estoy viendo aparecer los mismos clips que ustedes. Conor viaja mucho y tengo la cabeza tan baja con lo que sucede día a día, que no todos los días pienso en Conor, 'Oye, ¿qué? He visto una entrevista. Él vendrá a verme cuando se anuncie la pelea, pero le preguntaré. Sí, está listo para pelear".