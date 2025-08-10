Un ciclista murió en la ruta 20 tras ser embestido por un camión

Un fatal accidente ocurrido este domingo por la noche en la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas (departamento 9 de Julio), cobró la vida de Jorge Ariel Elizondo, un ciclista de 50 años. El siniestro involucró a un camión que transportaba logística del Turismo Carretera y se produjo alrededor de las 19 en el kilómetro 17 de dicha vía.

Según las primeras investigaciones, Elizondo circulaba en una bicicleta roja en dirección este-oeste cuando, por causas aún no determinadas, se habría cruzado al carril contrario. En ese momento, fue embestido frontalmente por un camión Mercedes Benz conducido por Oscar Alberto Merello, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La violencia del impacto provocó que la víctima fuera arrastrada varios metros antes de quedar tendida sobre la calzada.

Personal médico que llegó al lugar confirmó que Elizondo falleció en el acto a causa de las graves lesiones sufridas. Testigos del accidente declararon haber visto al cicista cruzar la ruta justo cuando se aproximaba el camión. El conductor del vehículo pesado dio negativo en el control de alcoholemia, pero quedó detenido en el marco de la investigación.

La causa está a cargo del fiscal Francisco Javier Nicolia Heras, con la colaboración de la ayudante fiscal Gemma Cabrera. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 31, Policía Científica y Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron los peritajes correspondientes y levantaron evidencias, incluyendo la bicicleta y pertenencias de la víctima. Las autoridades continúan analizando las circunstancias precisas del accidente.