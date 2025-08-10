La ONG YFU San Juan realizó la primera edición de la feria YFU Teriyaki, un encuentro dedicado a la promoción de las culturas asiáticas y al intercambio cultural. La actividad tuvo lugar con el objetivo de generar un espacio inclusivo y abierto para toda la comunidad, integrando propuestas artísticas, gastronómicas y recreativas.

El merch no faltó en la feria. FOTO: DIARIO HUARPE

Abril Villafañe, voluntaria de la organización, explicó que la elección de la temática se debió al interés que el público local demuestra por estas expresiones. “Sabemos que el público sanjuanino es muy bueno en culturas asiáticas, sabemos que siempre hay eventos relacionados al K-pop y todo ese estilo, e YFU tiene muchos destinos hacia Asia, específicamente Japón, Vietnam, China, entonces queríamos interconectar ambos”, señaló.

Los platos con arroz congregaron a gran parte del público. FOTO: DIARIO HUARPE

YFU es una organización no gubernamental con presencia en más de 55 países. Su labor se centra en la gestión de intercambios estudiantiles y voluntariados internacionales para jóvenes de secundaria y personas mayores de 18 años. En San Juan, la institución funciona desde hace más de cuatro décadas y cuenta con una red de alrededor de 50 voluntarios. “Nos dedicamos a enviar a chicos al extranjero y recibir chicos extranjeros en San Juan”, comentó Villafañe.

La exibición de Kendo cautivó al público familiar. FOTO: DIARIO HUARPE

La feria incluyó competencias de K-pop, una muestra de Kendo y una amplia propuesta gastronómica, además de presentaciones en escenario que convocaron a un numeroso público. “Tuvimos muchísima presencia en escenario, y bueno, comida muy muy muy rica, yo llegué a disfrutar algo, pero bueno, se voló, así que la verdad que fue una edición increíble”, expresó la voluntaria.

Competencia de videojuegos para lo más games. FOTO: DIARIO HUARPE

Villafañe adelantó que en septiembre se llevará a cabo la tercera edición de la Noche Intercultural, también organizada por IFU, que esta vez presentará manifestaciones culturales de distintas partes del mundo.