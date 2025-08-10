El conductor y humorista Darío Barassi conmovió a sus seguidores al compartir un sentido homenaje a su hija menor, Inés María, con motivo de su tercer cumpleaños. A través de sus redes sociales, el presentador publicó una serie de fotografías junto a la niña, acompañadas por un texto cargado de ternura y admiración.

En el emotivo posteo, Barassi expresó el profundo vínculo que lo une a su hija, destacando su personalidad y los momentos cotidianos que dan sentido a su vida. “Morocha de mi vida. Me volvés loco. Me derretís. Me podés. Necesito sí o sí un abrazo tuyo todos los días y tus eternas charlas de vaya uno a saber de qué hablas”, escribió. El conductor recordó el día de su nacimiento, un momento que transformó su mundo, y cómo su llegada coincidió con un período personal difícil, marcado por la pérdida de su madre.

Publicidad

“Llegaste en un momento complejo, la Abulala se estaba yendo mientras vos estabas llegando. Me costó mucho la vida en esa época, pero vos siempre ahí, con tus besos, tus caricias, tu sonrisa, tu espera, tu compañía y tu paciencia”, relató. Barassi también destacó los pequeños rituales que fortalecen su conexión, como los abrazos efusivos que recibe al llegar a casa y las travesuras que caracterizan a Inés María.

El mensaje incluyó un tono humorístico y afectuoso, típico del estilo del conductor, al describir las peculiaridades de su hija: “Amante del tereré y las uvas, quiero vivir en tu mundo de unicornios y arco iris todos los días un ratito”. Además, resaltó su carácter decidido y su capacidad para conquistar a quienes la rodean. “Inés María, soy tu fan. Hablo de vos todo el día. Muestro videos y fotos tuyas a cualquier ser humano que conozco, porque me llenás de orgullo”, confesó.

Publicidad

La publicación rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes inundaron los comentarios con mensajes de cariño y admiración hacia la familia. Frases como “Qué lindo mensaje de un padre a su hija” y “Lloro de amor” reflejaron el impacto de sus palabras.

Con este homenaje, Barassi no solo celebró el crecimiento de su hija, sino que también ofreció una muestra de autenticidad en un espacio donde lo personal y lo público suelen entrelazarse. El posteo se convirtió en un testimonio del amor incondicional que define su rol como padre, cerrando con una declaración contundente: “Feliz cumple, morocha de mi vida. Te amo a niveles inimaginables. Firmado: Alvin, tu ardilla”.