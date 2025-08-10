En el marco de la feria IFU Teriyaki, dedicada a la difusión de la cultura asiática y al intercambio cultural, el emprendedor sanjuanino Félix Martín presentó Yakuza Cat, un juego de mesa de cartas y dados que combina estrategia y competencia directa entre jugadores. El proyecto forma parte de Recórcholis, Juegos de Mesa, un emprendimiento local que busca impulsar la creación y difusión de propuestas lúdicas originales.

“El objetivo es armar una estructura antes que el oponente y, al mismo tiempo, molestar al oponente para que no lo logre”, explicó Martín sobre la dinámica del juego. Su vínculo con este tipo de entretenimiento es de larga data. “Yo hago juegos de mesa desde muy chico, siempre lo hice por hobby, y ahora últimamente se me dio por querer hacerlo más en serio. Empecé a averiguar cómo hacerlo y finalmente lo tengo sobre la mesa”, comentó.

El desarrollo de Yakuza Cat atravesó un extenso proceso de pruebas y ajustes. “El proceso empezó simplemente con hojas de papel y lapicera, probando las mecánicas. He hecho mucho testeo del juego con amigos, he ido probando y mejorando cada detalle, porque por ahí se traba o, lo que se llama, se rompe el juego, y todo eso se va corrigiendo. Poco a poco fue iterando hasta que terminó en el producto final”, detalló el creador.

Actualmente, el juego se puede adquirir a través de la cuenta de Instagram @Recorcholis.juegos. Además, Martín participa en diversos eventos para darlo a conocer y organizar partidas abiertas. “Próximamente voy a estar organizando un evento del juego para jugar en masa, como el que ya hice en BeCoffee, un café que está en el centro, hace una semana atrás, y voy a hacer otro para que puedan ir, jugarlo y conocerlo”, adelantó.