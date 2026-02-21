Bad Bunny revolucionó la Argentina con sus tres shows en el Estadio Monumental, donde presentó su espectáculo ante miles de fanáticos. Sin embargo, más allá del despliegue artístico, uno de los focos de atención estuvo en la exclusiva “casita”, el sector VIP donde el cantante reunió a celebridades e influencers.

Entre los invitados se destacó Wanda Nara, cuya presencia en el último concierto no pasó desapercibida. También asistieron figuras como Luck Ra, Lali Espósito, Nicki Nicole y Yami Safdie, entre otros.

Publicidad

El tema fue debatido en el programa Intrusos, donde la panelista Marcela Tauro sorprendió al revelar la cifra que, según le informaron, habría costado acceder a ese sector privilegiado. “Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, afirmó al aire, generando asombro en el estudio.

Durante el debate, Natalie Weber opinó sobre la presencia de Nara y deslizó su teoría respecto al motivo de su asistencia. Mientras tanto, las imágenes de la empresaria en el espacio VIP circularon rápidamente en redes sociales, alimentando comentarios y especulaciones.

Publicidad

Tauro agregó que, según la información que maneja, varios influencers habrían abonado esa suma para acceder al lugar. Incluso mencionó el caso de un creador de contenido que, bajo el usuario @Unpocodecocker, habría confirmado públicamente el pago de los $7 millones.

La cifra, de confirmarse, refleja el nivel de exclusividad del espacio y reavivó el debate sobre el acceso diferencial en los grandes espectáculos. Mientras tanto, el fenómeno Bad Bunny sigue generando repercusiones más allá del escenario.