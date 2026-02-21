Un británico y un francés sorprendieron en pleno corazón de Córdoba al interpretar el clásico del folklore argentino “Zamba para olvidar”, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los protagonistas son Cam del Pueblo y Thomas Guz, quienes grabaron el momento y lo compartieron con sus miles de seguidores.

Cam, que cuenta con más de 155 mil seguidores, y Thomas, con alrededor de 40 mil, no solo cantaron la zamba sino que también tradujeron su letra a sus respectivos idiomas. El británico la interpretó en inglés para su audiencia angloparlante, mientras que el francés hizo lo propio en su lengua, generando una experiencia intercultural que despertó elogios y miles de comentarios.

La canción elegida tiene un peso simbólico especial. Zamba para olvidar fue compuesta por Daniel Toro con música de Julio Fontana y es considerada uno de los himnos del cancionero popular argentino. Su profundidad poética y su carga emocional, centrada en el amor y la despedida, potenciaron aún más el impacto de esta versión internacional.

En el video, ambos influencers se detienen a explicar el significado de la letra y contextualizar la obra dentro del folklore nacional. La pronunciación, el respeto por el género y el esfuerzo por comprender el trasfondo cultural fueron aspectos especialmente valorados por los usuarios.

Thomas Guz, además, suele reversionar clásicos de distintos géneros en su cuenta de Instagram. Entre ellos, ha interpretado canciones de Leo Mattioli y Rodrigo Bueno, lo que demuestra una conexión sostenida con la música argentina más allá del folklore.

El fenómeno refleja una tendencia creciente en redes sociales: la apropiación respetuosa y apasionada de expresiones culturales locales por parte de extranjeros. En este caso, la zamba funcionó como puente cultural y confirmó que la música argentina sigue cruzando fronteras y emocionando en cualquier idioma.