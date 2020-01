Daer pidió a empresas que "posterguen rentabilidades" y no trasladen a precios el aumento salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la CGT Héctor Daer señaló hoy que se debe evitar el traslado a precios del aumento de 4.000 pesos que el gobierno nacional otorgó a los trabajadores del sector privado y reclamó a los empresarios que "posterguen rentabilidades" para que se pueda recuperar el poder adquisitivo de la población.



"Este aumento es un puntapié inicial para marcar otro rumbo y va a ser importante para el 70 por ciento de la masa salarial si no se traslada a precios. Tenemos que recomponer los ingresos de los sectores más postergados y por eso los empresarios deben postergar rentabilidades para que la producción, el consumo y la actividad comiencen a recuperarse", señaló Daer.



El declaraciones a radio 750, el dirigente del gremio de la Sanidad evaluó en relación al monto del incremento asignado que "lo importante" es "el cambio de rumbo" que el gobierno pretende imprimir con esta medida.



"Recomponer las bases de un proceso productivo es un camino largo. Venimos de un proyecto económico que garantizaba rentabilidad a los sectores vinculados a la especulación financiera y a la agroexportación. Dar vuelta esta página es una cuestión de rumbos, no de plazos. Ahora, los dirigentes tenemos que saber cómo defendemos estos incrementos y los incorporamos a las paritarias", indicó Daer.



El dirigente de la CGT sostuvo que en Argentina "no hay lugar para especular" y remarcó que "los empresarios deben apoyar un proyecto virtuoso que incluya a todos", al referirse a la posibilidad de alcanzar acuerdos de precios y salarios.



"El empresariado tienen que entender que hay dos caminos. (Mauricio) Macri nos dejó al borde de la hiperinflación y con sólo el 50 por ciento de la capacidad instalada en condiciones de producir. Tenemos que generar condiciones para volver a crecer", observó.



En cuanto a los jubilados, Daer estimó que entre el 70 y el 80 por ciento recibirá un aumento superior a la inflación, y dijo que el resto podría beneficiarse con "un monto similar al que hubiera obtenido con la anterior fórmula".



"Hay que sostener un sistema sustentable que permita asegurar los ingresos del sector pasivo. Lo importante es garantizar la subsistencia de los sectores más postergados que están la pobreza absoluta", subrayó.