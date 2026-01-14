Lisandro Sisterna se metió entre los diez mejores de la general en la categoría Challenger del Dakar 2026. Tras finalizar junto a Kevin Benavides en el tercer puesto este miércoles 14 de enero en la etapa 10, los argentinos ascienden en el clasificador general.

El sanjuanino Sisterna, navegante del piloto salteño Kevin Benavides, logró un nuevo podio de etapa con el Taurus #347 del equipo BBR Motorsport. En el segundo tramo de la última etapa maratón, disputada en Bisha, finalizaron con un tiempo de 5h 18’ 17”, quedando a 3 minutos y 22 segundos del ganador neerlandés Paul Spierings. Con este resultado, el binomio asciende a la décima posición de la general en la clase Challenger, acumulando un total de 49h 18’ 06”.

Este logro representa el cuarto podio del binomio argentino en la competencia: tercero en la sexta etapa, primero en la séptima y segundo en la octava, consolidando otra actuación destacada para nuestro país. La contracara fue la segunda etapa, en la que sufrieron inconvenientes con la parrilla de suspensión y la selectora del UTV, quedando a más de tres horas del líder en ese momento.

El undécimo capítulo del Dakar 2026 se disputará este jueves 15 de enero y unirá Bisha con Al Henakiyah, recorriendo 882 kilómetros, de los cuales 347 corresponden a especial y 535 a enlace.