Arquitectos y expertos en salud ambiental recomiendan que las personas abrir las ventanas de sus viviendas al menos 10 minutos diariamente, preferentemente entre media mañana y primeras horas de la tarde, para renovar el aire interior y mejorar las condiciones de ventilación dentro de los hogares. Esta práctica simple puede influir positivamente en la calidad del aire en espacios cerrados y contribuir a la salud respiratoria de los habitantes.

Según los especialistas, el aire de interiores suele contener niveles más altos de dióxido de carbono, polvo, alérgenos y otras partículas que pueden provenir de actividades cotidianas tales como cocinar, limpiar o calefaccionar ambientes. La ventilación (incluso por breves períodos) ayuda a diluir y eliminar estos contaminantes, favoreciendo un ambiente de mayor bienestar.

La recomendación puntual de abrir ventanas se apoya en estudios que vinculan una buena ventilación con menores riesgos de contagio de enfermedades respiratorias, al reducir la concentración de aerosoles en espacios cerrados, una consideración importante tanto en épocas de circulación viral como en periodos de mayor permanencia dentro del hogar.

Los expertos sugieren que la mejor franja horaria para ventilar es cuando la contaminación exterior tiende a ser más baja y hay mayor movimiento de aire natural, lo que suele ocurrir entre las 10:00 y las 16:00 hs, evitando los momentos de alta circulación vehicular u otras fuentes de polución.

Además, indicaron que en ambientes con poca o ninguna ventilación, los niveles de humedad pueden aumentar, facilitando la proliferación de moho y ácaros, algo que también puede mitigarse con una ventilación diaria regular. Aun en días fríos, 10 minutos de apertura de ventanas pueden mejorar la renovación del aire interior sin alterar excesivamente la temperatura de la vivienda.

Estas recomendaciones se enmarcan en un contexto en el que se busca concientizar sobre la importancia de la calidad del aire interior y su impacto en la salud general, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o alergias, quienes son más sensibles a ambientes con aire viciado.