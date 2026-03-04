La obra de la Ruta Nacional 40 en su tramo Sur volvió a entrar en zona de incertidumbre. Por una deuda de cinco certificados impagos por parte de Vialidad Nacional, la empresa Ivica y Dumandzic ordenó comenzar a guardar la maquinaria pesada en el obrador y reducir al mínimo el ritmo de los trabajos en el tramo de Tres Esquinas y Cochagual.

No se trata de un hecho aislado. En agosto del año pasado ya se había producido una situación similar: la contratista avanzó con una paralización progresiva que terminó en la suspensión total de tareas y el despido de 150 trabajadores. Aquel antecedente vuelve a encender las alarmas en el sector de la construcción y en las comunidades que atraviesa el proyecto vial.

Según comunicó la firma a su personal, Vialidad Nacional saldó la deuda que se había reclamado el año pasado, pero posteriormente interrumpió las transferencias correspondientes a los nuevos certificados. Esto, explicaron desde la empresa, dejó sin respaldo financiero a la obra y sin margen para afrontar costos operativos clave, como combustible y mantenimiento de equipos.

Actualmente, los operarios continúan con tareas menores que no requieren el uso de maquinaria pesada, ya que los equipos fueron retirados de circulación y permanecen en el obrador. El argumento empresarial es claro: sin flujo de fondos, no es viable sostener el movimiento de camiones, motoniveladoras y maquinaria de gran porte que demandan elevados costos diarios.

La situación revive un escenario que ya tuvo consecuencias severas. El año pasado, la reducción de frentes de trabajo fue el paso previo a la paralización total, lo que derivó en la desvinculación de 150 empleados. Aquella decisión generó fuerte impacto en el empleo local y preocupación en el ámbito sindical y empresarial, en un contexto de retracción general de la obra pública nacional.

La traza en cuestión comprende la transformación del tramo entre Tres Esquinas y Cochagual en una doble vía moderna, con construcción de puentes, iluminación LED y obras hidráulicas complementarias. Se trata de una intervención estratégica para mejorar la conectividad entre el norte y el sur de San Juan, además de reducir la siniestralidad en uno de los corredores más transitados de la provincia.

La obra había sido anunciada en noviembre de 2023 por el entonces gobernador Sergio Uñac y luego ratificada en agosto de 2024 por la actual gestión de Marcelo Orrego como un eje estructural para el desarrollo vial. Hoy, sin embargo, su continuidad vuelve a quedar atada a la regularización de pagos por parte del Gobierno nacional.

Mientras tanto, la maquinaria guardada en el obrador funciona como una postal elocuente de la fragilidad del esquema de financiamiento. En un contexto donde la obra pública nacional atraviesa un fuerte ajuste, la Ruta 40 Sur vuelve a ser rehén de los certificados impagos, con el riesgo latente de repetir un desenlace que ya dejó 150 familias sin empleo.