Bad Bunny, el astro del reguetón y la música urbana, rompió un récord de audiencia mundial al ser visto por más de 4 mil millones de personas durante su presentación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, según datos que circulan tras el evento. La cifra representa una de las mayores audiencias individuales de la historia para una actuación musical en vivo.

La actuación se produjo en el marco del Super Bowl LVIII, el evento deportivo más visto a nivel mundial, que combina la final del campeonato de la NFL con un espectáculo musical que suele convocar a audiencias masivas. Bad Bunny encabezó el medio tiempo con un show cargado de producción, efectos visuales y una selección de sus mayores éxitos, consolidando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad.

La cifra de más de 4 mil millones de espectadores supera ampliamente las estimaciones habituales de audiencia para eventos musicales globales y reafirma la enorme proyección internacional del artista, que ha logrado integrar ritmos urbanos con una presencia mediática que trasciende fronteras culturales.

Especialistas en medios y entretenimiento destacan que esta audiencia histórica responde tanto a la masividad del Super Bowl como al crecimiento exponencial del streaming y el consumo de contenidos digitales, que permiten que millones de personas sigan el espectáculo simultáneamente desde distintos dispositivos alrededor del mundo.

El logro de Bad Bunny también se interpreta como un síntoma del creciente protagonismo de artistas latinos en escenarios globales, y su capacidad para conectar con audiencias multigeneracionales y multiculturales. Críticos y analistas señalan que esta presentación del medio tiempo consolidó al género urbano como un lenguaje musical dominante en la escena internacional.

Fans y figuras del espectáculo celebraron el hito en redes sociales, mientras que plataformas de música y streaming reportaron picos de reproducción de las canciones interpretadas durante el show, reflejando el impacto cultural de la actuación.