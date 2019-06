Dalia Gutmann: “Granata sigue hablando mientras mueren miles de mujeres”

El próximo sábado 29 de junio, la talentosa humorista Dalia Gutmann llegará a la provincia con su unipersonal “Cosa de minas”. El show estará plasmado de diferentes situaciones que atraviesan las mujeres en su vida cotidiana. Ella es esposa de Sebastián Wainraich de la cual tienen dos hijos. El lugar elegido para su presentación es la Sala Z y comenzará a las 20.30 horas.

¿De qué se trata el show?

“Hablo de todas las cosas que le pasan a las mujeres. Es un espectáculo que tiene nueve años y siempre se fue renovando con el paso del tiempo, porque las cosas van mutando y no podemos quedarnos atrás. La temática femenina es algo que me gusta mucho, vivimos años escuchando historias desde la mirada del hombre y quise contarlo ahora desde nuestra postura".

¿Habías venido a San Juan?

“No. Es la primera vez que voy. No sé porque nunca antes estuvo marcado este destino en la agenda, pero siento que la voy a pasar muy bien porque la gente se ve que es súper cálida y entusiasta. Creo que el sanjuanino es orgulloso de sus raíces y eso se valora mucho”.

¿Estás de gira por el resto del país?

¿Se viene otro espectáculo nuevo?

“Si, es la idea inicial. Aunque destaco, que el actual siempre tuvo cosas nuevas que fuimos agregando. Pero ahora pensamos en dejar de renovarlo tanto y empezar de cero otra vez. Me gusta mucho renovar”.

¿Cómo vez el rol de la mujer en la sociedad?

“Creo que cambió bastante. En el humor en particular pasamos de un rol pasivo de acompañamiento al hombre o ponernos como objeto al rol protagónico. Celebro que cada vez no estamos tomando más enserio algunos temas. Además las nuevas generaciones tienen otra cabeza, las mujeres les damos más importancia a nuestras vocaciones y a lo que queremos ser y eso está buenísimo”.

¿Qué pensás sobre la legalización del aborto?

“Hay que legalizarlo. Entiendo que hay mucha gente que por la religión tienen una opinión errada del tema. Me da pena que haya chicas que sean madres sin querer serlo. Los países más avanzados del mundo tienen legalizado el aborto. Lo primero es la educación para evitar embarazos no deseados y ante el hecho consumado darles esta opción”.

¿Cómo vez el debate que se da entre los famosos “celestes” y “verdes”?

¿Te interesa el mundo de la política?

“Tengo una ideología definida pero no hablaría públicamente del tema. Creo que no es mi rubro ni mi función. Es injusto hablar de personas si no conozco con profundidad el asunto”.