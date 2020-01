Damonte dijo "no voy a sentir la muerte del jugador" al dejar el fútbol para ser DT de Huracán

POR AGENCIA TÉLAM

Israel Damonte. flamante director técnico de Huracán, cargo que asumió sorpresivamente para ponerle punto final a su carrera como futbolista, fue terminante al enfatizar que "no voy a sentir la muerte del jugador" al ser presentado hoy en la sede de Parque de los Patricios.



Damonte, acompañado por el presidente, Alejandro Nadur, y el secretario general, Fernando Moroni, explicó que "Fernando me llamó y me tomó por sorpresa. Hasta ese momento era jugador de Banfield. En la vida hay momentos que se toman decisiones con el corazón y no con la cabeza. Lo decidí en el momento".



"No hice el duelo por dejar el fútbol -prosiguió-. No todos tienen la posibilidad de empezar a dirigir en un club importante y de primera división. Por eso estoy agradecido. No voy a sentir la ‘muerte’ del jugador".



"Me motivó Huracán. Me imaginaba cruzar la cancha para ir al banco de suplentes y me gustó. Son oportunidades que valen la pena. En la balanza preferí dejar el fútbol y aceptar el desafío. Estoy agradecido por la oportunidad. Hace tres días que no duermo", subrayó.



Damonte comentó que "voy a encarar este camino difícil y de aprendizaje. Tuve muchos entrenadores y fui un jugador de experiencia pero ahora soy un DT sin experiencia. Me voy a basar en lo que hice en mi carrera: esfuerzo, trabajo y ser buena persona y compañero. Siempre prioricé el equipo".



El ex jugador de Estudiantes de La Plata, Quilmes, Nacional de Montevideo, Huracán y Banfield, entre otros, reconoció que "estamos en un momento difícil pero es una linda posibilidad. Más allá de no poder incorporar, hay buen plantel y mereció tener más puntos".



También fue contundente al afirmar que "necesito del apoyo de mis jugadores, casi digo compañeros (entre risas), y ya estoy palpando el de la gente a pesar de haber estado un año y medio en el club. Inclusive, pensaba en volver como jugador. Voy a dejar la piel. Hay que cambiar el ambiente, necesitamos trabajar con alegría. Voy a ver si aprendí algo en los años que llevo en el fútbol. Pero ya en la charla con los jugadores me saqué la mochila".



Damonte comentó que quiere "un equipo que me represente por mi forma de jugar. Que se tire de cabeza, que se arriesgue y también quiera jugar. El sacrificio no puede faltar nunca. Estoy contento con el plantel y los noto comprometidos. Eso me da tranquilidad. Es un momento para ir por lo más seguro porque necesitamos sumar. Hay jugadores que no voy a tener en los primeros partidos. Puedo jugar 4-4-2 pero también 4-3-3 pero hay cosas que vamos a ver durante el proceso".



El nuevo entrenador del "Globito" confió que recibió "muchos mensajes del mundo del fútbol, voy dejar de lado las redes sociales" y que le aclaró a un hincha "que no se viene la ‘era del kiricocho’ (voz que en el fútbol se utiliza para mufar a un rival). La escuela de Estudiantes es en base al trabajo. Es complicado pero más difícil fue cuando me fui a los 12 años de casa para ir a la pensión de estudiantes.



"Somos pocos, pobres pero picantes -agregó-. La idea es ir mechando chicos pero necesitamos un equipo sólido para que los pueda ayudar. Tengo buena relación con Apuzzo (Néstor, flamante director deportivo de Huracán). Hablamos mucho de los juveniles, será un nexo entre nosotros y la reserva. Fue campeón en el club y merece respeto".



Huracán esta impedido de contratar jugadores en la Superliga pero sí puede hacerlo para la Copa Sudamericana y ante una pregunta sobre si volvería a ser futbolista para jugarla aclaró que "si me lo piden diría que no. Estoy con todo metido en esto".



Nadur, por su parte, reveló que "hablé con Alfaro (Gustavo) y me dijo que por un tiempo no quiere dirigir en Argentina" y admitió que "es uno de los momentos más críticos de nuestra gestión. Fue un año muy feo y difícil. Tenemos esperanzas que 2020 será bueno para nosotros. Los jugadores estaban muy contentos con la designación de Israel. Y vamos a hacer lo imposible para poder incorporar".