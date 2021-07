Dan de baja el contrato por vacunas Sputnik V que debían llegar a San Juan

En abril el Gobierno nacional autorizó a las provincias y municipios como a privados de la Argentina a comprar vacunas contra el Covid-19 en el mercado internacional. Inmediatamente el gobernador Sergio Uñac confirmó en declaraciones a la prensa que San Juan comenzó en ese momento las negociaciones con dos laboratorios para adquirir al menos 1.500.000 de dosis de AstraZeneca y Covishield.

De haberse concretado esta compra el número hubiera servido para inocular a la población objetivo de la provincia, mientras que un sobrante de vacunas podría haber sido vendido a otras jurisdicciones, según el plan que tenía el Gobierno sanjuanino. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y en San Juan se siguió vacunando con las dosis que remite periódicamente el Ministerio de Salud de la Nación.

Las dosis son escasas en el mundo y por lo tanto aparecieron las figuras de los intermediarios para encausar las negociaciones entre las provincias y los laboratorios. En el caso de San Juan, la administración uñaquista se contactó con la empresa alemana “Rul AG”, que se comprometió a abastecer 1.000.000 de vacunas rusas Sputnik V en mitades iguales de los componentes 1 y 2. Así lo afirmó una publicación que apareció este viernes en el diario Perfil, que además señala que la provincia iba a pagar un precio aproximado de 18 euros por dosis, es decir, el doble de lo que paga Nación por el mismo producto en trato directo con los fabricantes. Entonces, en total se pagarían 18 millones de euros.

Si bien el contrato estaba firmado y el Estado sanjuanino depositó el dinero correspondiente, por incumplimientos de la empresa intermediaria todo quedó sin efecto: las vacunas no llegaron y ahora San Juan busca recuperar el dinero que quedó depositado en un el fideicomiso de inversión con sede en Gran Bretaña denominado The Law Debenture Corporation. Se trata de un pago “escrow” que son aquellos en los que el dinero permanece en custodia o depósito hasta que se completa correctamente la operación que origina el pago y de no ser así (como sucedió en el caso de la frustrada compra de vacunas) debe ser remitido nuevamente a su dueño.

Es precisamente este el trámite que ya inició el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, junto a su equipo de trabajo. El propósito es que vuelvan a las arcas provinciales los 18 millones de euros que San Juan, dinero que está resguardado y que debería regresar sin inconvenientes. Tal desembolso se realizó desde el Banco de la Nación Argentina, sucursal Madrid, y llegó a una cuenta de The Law Debenture Corporation en la sede del banco HSBS Continental Europe en París. Siempre según la publicación de Perfil, esto ocurrió el 24 de mayo y las dosis debían ser entregadas cinco días hábiles después de la recepción del pago por parte del agente de custodia. Si el vendedor no cumplía este plazo, contaba con tres días hábiles como plazo adicional.

Por lo tanto, el millón de vacunas Sputnik V debía estar en San Juan entre el 31 de mayo y el 3 de junio. Una vez que las dosis estuvieran cargadas en los aviones que las traerían desde Rusia a la Argentina, los fondos iban a ser liberados terminándose el proceso de compra por parte de San Juan. Ninguno de estos hechos sucedió, sino que hubo numerosas postergaciones por parte de los intermediarios. Ante la demora y la falta de respuestas, el Gobierno de Uñac decidió dar de baja al contrato y terminar así la negociación.