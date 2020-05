Darán a conocer los resultados de los hisopados a los contactos del quinto caso

La jefa de Epidemiología Mónica Jofré informó que este viernes se conocerán los resultados de los hisopados que les hicieron a los 25 sanjuaninos que tuvieron un contacto estrecho con el quinto caso de coronavirus y que actualmente están aislados.

Hasta el momento ninguno tuvo síntomas. Son parte de la familia del positivo y también personal de salud que estará en cuarentena en hoteles hasta el 10 de junio, plazo en el que se cumplen los 14 días en los que pueden aparecer síntomas de la enfermedad.

Con respecto a los empleados del Quinto Juzgado de Paz de Capital en el que trabaja en el hijo del médico con el virus, están en aislamiento en sus casas ya que el contacto que tuvieron no fue estrecho. “Esos son contactos de contactos, mientras el estrecho no presente síntomas, no hay nada que hacer. Si presenta síntomas se hará lo mismo que con casos anteriores”, explicó Jofré.

“Tenemos una curva aplanada que ese era el objetivo principal para darle el tiempo de que el sistema de salud se prepare, sabemos que el pico va a llegar”, advirtió.

El quinto positivo se infectó a raíz de un contacto estrecho que mantuvo el 15 de mayo en una clínica con la médica reumatóloga con coronavirus. La mujer trabaja en el Hospital Rawson y es hermana del transportista del tercer caso positivo. Sobre ella pesa una denuncia penal por violar los protocolos principal hospital de la provincia y haber puesto en peligro a familiares, vecinos y amigos con su accionar.