Darío Barassi celebró el año de "100 Argentinos Dicen" con gratitud para su público

Darío Barassi, el conductor sanjuanino de “100 Argentinos Dicen”, celebró un año del ciclo que ostenta picos de rating en la televisión argentina.

En un posteo de Instagram, Darío escribió: “Y cumplimos un año. Y yo no lo puedo creer. Pandemia. Varios proyectos cancelados. Paternidad reciente. Muchos capítulos de This is Us y delivery”, comenzó.

En el posteo reveló cómo fue que le llegó la propuesta del programa que hoy promedia más de 10 puntos de rating cada tarde. “Suena el teléfono. Visionarios Pablo y Diego me invitan a castear para este formato. Voy. Lo doy todo. Salgo victorioso, Algo me pasó en el cuerpo. Lo sentí teatral. Un par de días después teléfono y el tan esperado ‘te elegimos a vos’”, contó el conductor.

Sobre el programa escribió: “Un formato que me calza perfecto. Un equipo que me deja jugar, me acompaña y propone. Participantes que se entregan al juego con amor y alegría. Uds, piezas fundamentales de esta historia, que me dejan entrar a sus casas todas las tardes, me sienten su primo, se copan, contestan, se ríen, me critican, me hacen meme, me quieren y es mutuo”.

Por último, el sanjuanino agradeció el acompañamiento que da el público: “Agradecido y feliz estoy. Agotado y satisfecho”. Además se dio el espacio para reconocer el apoyo de su familia: “Mis mujeres, mis pilares, mi todo. Sin uds nada es posible. La vida es con ustedes o no es. Gracias por la eterna banca y compañía, Luli y Pipi”, les escribió a su esposa e hija.