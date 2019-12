David Ayala, otro juvenil de Estudiantes que debutó en primera y es una gran promesa

David Ayala, con 17 años cumplidos en junio, debutó el lunes en la primera de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors y se sumó a la lista de los más jóvenes que tuvieron su bautismo en este 2019, como fue también el caso de Darío Sarmiento, ambos en esta Superliga de Primera División de fútbol.



Habitual integrante del seleccionado Sub 17 el nacido en Berazategui, al igual que Rodrigo Braña también usó la camiseta "22", que jerarquizó el "Chapu" y en su debut se llevó todos los elogios.



"El domingo a la mañana después de la última práctica Gabriel (Milito) dio el equipo y me dijo que iba a ser titular. No sabía nada, me puso muy contento y felíz. Traté de disfrutarlo al máximo", reconoció el juvenil mediocampista.



Luego, Ayala contó que "ahora quiero seguir en primera e ir por más, sumando minutos, disfrutando de esto que es lo más lindo. Traté de jugar como le venía haciendo en la reserva y eso me ayudó mucho".



Más adelante, agregó que "antes del partido estaba ansioso y nervioso porque el primer partido es difícil pero por suerte se acercaron mucho Mariano (Andujar), Gastón (Fernández y Jonathan (Schunke) que me aconsejaron".



Por último, señaló que "uno sueña con todo esto y la verdad es que estoy muy contento. Hicimos un buen partido y lo pudimos haber ganado".



Por su parte, el entrenador Gabriel Milito habló del joven mediocampista albirrojo y aseveró que "cuando lo vi jugar por primera vez en la sexta división me sorprendió mucho por la diferencia que marcaba, hacía tiempo que no veía un jugar así, creo muchos en sus condiciones y en su debut lo demostró".