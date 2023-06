Tras ser inhabilitado como candidato a gobernador por la Suprema Corte de Justicia, Sergio Uñac es una de las figuras políticas que está en el tablero como opción de ser parte de una fórmula presidencial del peronismo nacional. En este contexto es que Cristian Andino, candidato a vicegobernador de la subagrupación Vamos San Juan, afirmó en el Café de la Política, del programa Yo te Invito que se emite por Telesol, que “a mí me gustaría que Sergio sea parte de la fórmula presidencial. Creo que tiene serias posibilidades”.

Andino expresó que “no tengo dudas que Sergio Uñac debe tener un lugar de importancia en el tablero nacional porque es una figura muy importante a nivel nacional. Y no lo digo por decir, yo viajo mucho a Buenos Aires por la gestión que llevo como intendente y siempre surge el nombre de él. Esto sucede porque se destaca su impronta de gobierno y todos los índices que logró en la provincia son reconocidos”.

En este contexto es que el sanmartiniano dijo que “siempre tuvo un rol protagónico y participando en reuniones de alto calibre con otros gobernadores. Por todo esto es que Sergio es una gran opción”.

Dobles candidaturas

Cristian Andino fue contundente cuándo se le preguntó sobre la posibilidad de ser parte de una lista de cargos nacionales y dijo que “yo nunca juego a la cabeza y al 10, si encaro un proyecto como en el que estoy, me la juego toda”.

El sanmartiniano también fue contundente al expresar que “yo no especulo y así quedó demostrado porque no me anote en la elección provincial como concejal, diputado departamental y menos lo haré para un cargo nacional”.

La campaña provincial

Cristian Andino contó que “Rubén es distinto de Sergio, por supuesto, pero es claro que es la garantía de la continuidad del proyecto que viene gobernando hace años y que logró que San Juan sea una de las que más invierte en obra pública”.

Andino dijo también que “nosotros aspiramos a repetir el resultado que tuvimos el 14 de mayo y por supuesto es que tenemos la aspiración de coronar la mayoría que tenemos en la Cámara, en las intendencias y los concejos, sólo resta que imponga la fórmula que encabeza Rubén Uñac y que yo acompaño”.