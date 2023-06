El plazo para presentar las precandidaturas nacionales se vencerá el próximo 24 de junio. A poco más de dos semanas, con un escenario electoral local que lo cambió todo en San Juan, el peronismo se encuentra negociando las candidaturas de las seis bancas que se renuevan a nivel nacional. Con el gobernador Sergio Uñac como horizonte y único “seguro”, hay dirigentes de la provincia que lo posicionan como un posible integrante de una fórmula presidencial, entre ellos, Cristian Andino.

Desde el interior de SJxT aducen que aún no hay definiciones, puesto que Uñac todavía no verbaliza sus intenciones, aunque públicamente dejó abierta la posibilidad y el espacio lo pone como seguro en la candidatura a senador. En este marco, Horacio Quiroga, actual diputado provincial, comentó que las negociaciones están a flor de piel y se vienen reuniendo periódicamente. Es más, la próxima semana harán lo propio con presencia del gobernador.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En el período 2023-2027 se renuevan gran cantidad de bancas nacionales, seis en total: tres en la Cámara de Diputados y las tres de la Cámara de Senadores. Por este motivo, desde el interior del peronismo manifiestan que habrá mucho que conversar, sobre todo porque hay muchos puestos que cubrir. Vale decir que el oficialismo provincial, en la actualidad, ostenta 4 de esas bancas: los senadores Rubén Uñac y Cristina López y los diputados nacionales Graciela Caselles y José Luis Gioja. A todos se les termina el mandato el próximo 10 de diciembre.

A pesar de esta situación, un poco, si se quiere, verosímil, que pone a Uñac en un escenario como candidato a senador, hay quienes lo impulsan como integrante de una posible fórmula a presidente. Con el pedido de la Liga de Gobernadores, que plantea la necesidad de candidatos federales, esta posibilidad comenzó a verse con más fuerza.

De hecho, fue el candidato a gobernador Cristian Andino quien impulsó esta opción, planteando que se trata de una “gran opción”, ya que tiene relevancia nacional. Quiroga, por su parte, manifestó que se trata de una alternativa muy latente, porque Uñac es muy nombrado en Buenos Aires por su buena gestión y, además, las fórmulas “necesitan federalismo”, sobre todo en este contexto político actual.

"Claramente, sería un orgullo para todos los sanjuaninos, pero es una necesidad para el Frente de Todos, que haya una fórmula federal. No estoy inventando nada aparte, nuestro gobernador hace tiempo que está siendo referenciado a nivel nacional, tanto del Partido Justicialista como hacia afuera", planteó Quiroga.

Otra cuestión para aclarar es que Uñac no tiene compromisos con la provincia, es decir, que no es candidato a gobernador ni tampoco está comenzando recientemente un mandato, como es el caso de Ricardo Quintela en La Rioja. Esto sería un "plus" para el mandatario provincial.

Publicidad

Dato

El plazo para presentar precandidaturas nacionales vence el 24 de junio.

Dato 2

Se renuevan tres bancas de diputados y tres de senadores nacionales.