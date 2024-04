Es una realidad que la crisis económica ha tenido un impacto significativo en el cuidado de las mascotas y en el gasto que esto demanda. Sin dudas esto se vio reflejado en el aumento de perros abandonados en las calles de San Juan. Ante esta problemática, DIARIO HUARPE consultó al subsecretario de Conservación de la Secretaría de Ambiente Mario Santori para obtener información sobre esta problemática. Además, consultó a tres fundaciones reconocidas en la provincia para brindar una perspectiva más amplia.

En primer lugar, el subsecretario de Conservación de San Juan aseveró que el número de perros callejeros que hay en San Juan es muy bajo, es decir que de cada 100 animales, entre 3 y 5 viven en situación de calle. "El 3% del total de la población de animales de la provincia vive en la calle", afirmó.

El funcionario explicó que la primera política que adoptaron con el gobernador, Marcelo Orrego, fue reforzar la esterilización. A esto se le suma que, para tener datos más precisos se está realizando un censo en las zonas a las que van los equipos de esterilización: "Vamos a una zona específica, mientras están haciendo las castraciones, y una vez allí el personal de la Secretaría recorre casa por casa para censar y conocer la situación de cada animal. Esto fue una iniciativa significante porque el censo nos ha arrojado que, hasta el momento, un 44% de la población canina de la provincia está esterilizada. Si bien es un número bueno, falta muchísimo por hacer aún", comentó Santori. En este sentido, agregó que si uno esteriliza se evitan muchos problemas que hay actualmente. "Podemos evitar que una perra se embarace y al no conseguir adopción para cada uno, la opción que encuentran algunas personas es tirarlos, lo que genera que haya más perros en la calle".

La otra política que están desarrollando es la que implica residencias de tránsito para que cada localidad tenga la suya. Sin embargo, este programa no fue aplicado por los municipios y hasta el día de hoy, el único departamento que construyó uno fue Zonda. "La idea no es llevar el animal hasta el lugar y que muera ahí. Sino que es una solución momentánea, mientras la Municipalidad hace campaña de adopción. Si eso no pasa, no tiene sentido la política de residencia temporal", comentó respecto a la perspectiva del proyecto.

Con respecto a la ley de maltrato animal, desde el cuerpo de inspección de la Secretaría de Ambiente controlan que la normativa sea cumplida. Las personas que recurren a la decisión de abandonar un animal está penada, por lo que quienes cometan la irresponsabilidad de hacerlo, deberán pagar una elevada multa.

El funcionario resaltó que la esterilización es la opción más fiable para terminar con los perros en las calles, pero que muchas veces las personas piden el turno y no asisten. "Damos 12 turnos por día y hay entre un 20% y un 30% de ausentismo, por lo que de esta manera, son dos perros que quedan sin operar, y este es un promedio que se repite diariamente".

Cabe destacar que la operación de castración, de forma particular en una veterinaria, cuesta $30.000 y gracias al Gobierno Provincial que pone los recursos necesarios, es que se puede hacer de manera gratuita para quienes no tienen recursos.

La voz de las proteccionistas de Animales

Las proteccionistas son personas que asisten a los animales en situación de calle y les brindan un hogar temporario, comida, abrigo, cuidados veterinarios y amor mientras buscan una familia para cada perros sin hogar. Por tal razón, DIARIO HUARPE habló con tres de las proteccionistas más reconocidas de San Juan para que brinden una perspectiva más cercana.

Emilia Marini es dueña de la ONG "Pitbull en Peligro" y comentó a este medio que el abandono se incrementó entre un 50% o 60 % en los últimos meses. "Se ven en las calles y hay muchas camadas de cachorritos, incluso han proliferado los gatos". De esta manera, agregó que las iniciativas de adopción siguen activas, pero hay muy pocas solicitudes de adoptantes, "no es como antes que la gente buscaba adoptar. Actualmente, bajó por la difícil situación económica que ha golpeado en todos los aspectos".

Marini comentó que al no haber políticas públicas, ni ayuda económica se les ha vuelto difícil seguir recibiendo animales como lo hacían antes, "nos estamos adecuando a la situación económica nuestra. Nuestro cupo es de 68 perros y a medida que damos en adopción ingresamos otros". Las medidas básicas instaladas por el Gobierno Provincial son la castración y las multas elevadas. "Pero hay una contradicción porque si castramos, pero no concientizamos a través de la educación o de una multa, lamentablemente la gente no entiende, entonces seguirán abandonando los perros", explicó.

Por su parte, Cecilia Montaño es dueña de la Asociación Civil Refugio "La casita del Tronquito" y también coincidió con Marini respecto al aumento de perros abandonados. Además explicó que las adopciones han bajado de manera significativa. "Estamos teniendo muchos gastos económicos lo que nos dificulta seguir recibiendo perros y gatos. Hasta el momento tenemos 100 perros y 26 gatos, de los cuales tenemos muy pocas solicitudes de familias".

Sin embargo, especificó que los pedidos para dejar a sus mascotas han aumentado gradualmente "todas las semanas tenemos muchos pedidos de personas que no pueden seguir manteniendo a sus animales, ante el rechazo de recibirlos, los tiran a las calles".

Por último, este diario consultó a Marilú Garces, de la Fundación Sin Patitas de San Juan, y explicó que las cantidades de perros callejeros han aumentado muchísimo. Las razones se deben a que la situación económica está muy complicada, por lo que las personas optan por dejarlos en las calles. Además, los quirófanos de las Municipalidades han disminuido la cantidad de esterilizaciones.

Con respecto a las adopciones, Garces dijo que cada vez es más difícil concretarlas. "Nosotros somos bastantes exigentes para elegir una familia para nuestras 'patitas rescatados' (forma cariñosa de referirse a los animales de las calles) por lo que cuesta el triple darlos".

Las tres proteccionistas coinciden en que la forma de acabar con esta problemática es seguir con la política de esterilización, pero de forma más frecuente y visitando zonas precarizadas de San Juan. Además, piden que los trámites sean más fáciles y que brinden accesibilidad para asistir hasta el turno, como agilizar el traslado para quienes no tienen como llegar hasta el tráiler. También, una política muy importante es concientizar a las personas mediante charlas o a través de las escuelas sobre la tenencia responsable. Para finalizar, supervisar y aplicar las leyes sobre maltrato animal que ya rigen en la provincia.