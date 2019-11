De los Ríos pidió tiempo y prudencia para ver mejoras en los resultados en Matemática

Tiempo y prudencia, es lo que pidió el ministro de Educación Felipe De los Ríos para ver las mejoras en los resultados académicos en Matemática. El funcionario aseguró que están trabajando con todas las instituciones para lograr que los alumnos aprendan la asignatura y así se mejoren las mediciones provinciales. Las declaraciones vienen luego de que fueron publicados simultáneamente dos informes sobre las Pruebas Aprender. Una estuvo a cargo del Observatorio Argentinos por la Educación que marcó a San Juan como la provincia de la región de Cuyo en donde los alumnos del Secundario tuvieron en el periodo 2016 a 2017 un desempeño por debajo de la media nacional y menor que Mendoza y San Luis. Como contrapartida, la cartera gubernamental presentó uno del periodo 2018 en los que se evaluó a los alumnos de Primaria y obtuvieron un porcentaje más alentador.

“Matemática va encaminado a fortalecerse fuertemente en San Juan con el Método Singapur. Es ir de lo pictórico a lo abstracto. Como todo proceso lleva una instancia de tiempo y hay que saber esperar los resultados”, dijo De los Ríos. El ministro se mostró confiado en que puede revertirse esa realidad y sostuvo que “hay que ser prudentes para no generar incertidumbre”, al mismo tiempo destacó que no quiere polemizar con el Observatorio.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno salió a cruzar el informe de Argentinos por la Educación

El Método Singapur que se aplica en la provincia, se concentra en la enseñanza didáctica para aprender los contenidos de Matemática de manera más simple y rápida. Los alumnos encuentran un espacio para facilitar los conocimientos. Desarrolla la comprensión, la retención y la resolución de problemas de la vida diaria a través de habilidades sencillas. No se busca la memorización sino generar una comprensión de fondo y duradera.

El sistema dio la vuelta al mundo y San Juan fue la primera del país en aplicarlo capacitando a más de 1.500 docentes en esas técnicas. Sobre ese punto, De los Ríos argumentó que habrá un fortalecimiento en la capacitación de los maestros para construir un paradigma dentro del aula. “Nadie duda de la capacidad que tienen los profesionales sino que hay que fortalecer nuevas estrategias de cara a un conjunto de personas que son millennials y tienen una mirada distinta de los que sucede en el cotidiano”, concluyó.

Postura del Observatorio

Sin polemizar

"El informe analiza los resultados de las pruebas Aprender publicados oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional. No se refiere a las pruebas PISA. Concretamente, los últimos datos disponibles en el nivel secundario en el área de Matemática, no en el área de Lengua", explicó Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación. A su vez agregó: "Cuando se trata de datos hay que desdramatizar la conversación. No tiene sentido polemizar: tenemos que utilizar la información para dialogar constructivamente. Esto es lo que nos va a ayudar a mejorar la educación, que es lo que todos queremos".

Datos

• 22,1% de alumnos del secundario que obtuvieron un desempeño satisfactorio en Matemática durante el año 2017, según las Pruebas Aprender y fueron contemplados por el Observatorio Argentino de la Educación.

• 51,3% de los alumnos de primaria que alcanzaron niveles de desempeño satisfactorio en Matemática en 2018, según las Pruebas Aprender publicas por el Ministerio de Educación.