De Mendiguren dice que en el debate vio a un Presidente "que no entiende lo que pasa" en el país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador, afirmó hoy que en el debate del domingo entre los candidatos presidenciales vio a "un Presidente (Mauricio Macri) que no entiende lo que pasa y ni habló de cómo volvemos a crecer o de dar valor".



"En un hipotético escenario de que Macri continuara en el Gobierno, la Argentina desaparecería", sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.



De Mendiguren, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, apuntó que el jefe del Estado "no habló de importaciones, de la pérdida adquisitiva del salario, de la deuda interna que deja y, sin embargo, continúa con esa linea de recorrer el país y dejó el Gobierno".



"En el debate de ayer (domingo), como hombre de la industria y la producción, quedé espantado", aseguró antes de advertir que "ésto no va más".



El dirigente massista, que formó parte de la comitiva que acompañó en el debate al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que esa fuerza peronista tiene "la esperanza de que esta tortura termine".



Opinó que en quienes acompañan a Macri "miran índices financieros, valorizan lo financiero y se olvidan de los productivo, por eso miran a Chile".



Acerca de la actuación del Frente de Todos en la futura conformación del Congreso, De Mendiguren consideró que "lo importante" es que todos los sectores que confluyen en ese espacio "coincidimos en las líneas generales".



"En el Congreso, el año que viene vamos a debatir y concertar cómo salir de este modelo", puntualizó.