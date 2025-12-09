De Paul y Tini Stoessel: paseo lujoso en Miami y un regalo de USD 7.500

La pareja conformada por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a acaparar la atención mediática tras ser captada en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales más lujosos y exclusivos de Miami,. Ambos disfrutaron de un paseo relajado, caminando entre tiendas de alta gama como dos turistas más y mostrando afecto,,.

El detalle que desató un verdadero revuelo fue revelado por la periodista Laura Ubfal. La pareja hizo una parada muy especial en una exclusiva boutique de Chanel,. Allí, la cantante eligió una cartera cuyo valor asciende a los 7.500 dólares.

Publicidad

Como era de esperarse, la compra generó una intensa conversación en redes sociales, donde "las redes estallaron preguntándose lo mismo: ¿quién sacó la black para pagarlo?".

Según trascendió, habría sido el propio De Paul quien se hizo cargo de la lujosa adquisición. Este gasto millonario fue interpretado de diversas maneras: algunos lo vieron como un rotundo gesto de amor, mientras que otros lo consideraron una estrategia para reafirmar la relación después de tantas idas y vueltas y meses de especulación,.

Publicidad

En Bal Harbour, conocido por albergar tiendas prestigiosas como Louis Vuitton, Gucci y Prada, la presencia de Tini y De Paul no pasó desapercibida. Las imágenes y videos compartidos mostraron a la pareja distendida y sonriente.